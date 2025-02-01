2025 LGS ve Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

ÖĞRENCİLERİN LGS SÜREÇLERİ

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılacak 8. sınıf öğrencileri, sınav tarihlerinin ve başvuru süreçlerinin detaylarını öğrenmek istiyor. Her yıl düzenlenen LGS sınavları haziran ayında yapılıyor. Peki, 2025 LGS ne zaman gerçekleşecek? LGS başvuruları başladı mı? LGS başvuru kılavuzu ne zaman yayınlanacak? İşte bu soruların yanıtları…

2025 LGS TARİHLERİ AÇIKLANDI

2025 LGS başvuru tarihleri henüz belirlenmedi. Ancak geçen yılki Merkezi Sınav’ın başvuruları 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında alınmıştı ve sınav 2 Haziran 2024’te gerçekleşti. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen bu sınava katılım, isteğe bağlı olup, katılmak isteyen öğrenciler e-Okul sistemi üzerinden başvuruda bulundu. 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda merkezi sınav tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Bu kapsamda, LGS 15 Haziran 2025 tarihinde yapılacak.

LGS UYGULAMA FORMATINA DAİR DETAYLAR

2025 LGS, iki oturum halinde, sözel ve sayısal olarak gerçekleştirilecek. İlk oturum 09.30’da başlayacak ve bu oturumda sözel alan soruları yer alacak. Bu oturumda öğrencilere 75 dakika süre tanınacak. İkinci oturum ise 11.30’da başlayacak ve sayısal alan soruları sorulacak. Bu oturum için süre ise 80 dakika olacak.

LGS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Henüz LGS başvuru kılavuzu yayınlanmadı. Başvurular başlamadan önce kılavuzun çıkması bekleniyor. Kılavuz yayımlandığında bilgilendirme yapılacak. LGS’ye başvuru, Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru tarihleri ve detaylar ise başvuru kılavuzu yayınlandığında duyurulacak.

LGS’YE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

LGS’ye, 8. sınıfta okuyan tüm öğrenciler başvuru yapabiliyor. LGS sınavına girmek zorunlu değil; ancak sınavla öğrenci alan liselere gitmek isteyen öğrencilerin bu sınava katılması gerekiyor. LGS sonuçları, sınavın ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak ve sonuçlar e-Okul sistemine yüklenecek.

LGS TERCİHLERİ VE BİLGİ ALMA KAYNAKLARI

LGS tercih tarihleri, sonuçlar açıklandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirli bir tarih aralığında ilan edilecektir. LGS hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinden ve e-Okul sisteminden yararlanabilirler.