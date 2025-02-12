2025 Mazot ve Gübre Desteği Tarihleri

ÇİFTÇİ DESTEKLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 164 milyon 322 bin TL tutarındaki tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Bu durum, mazot ve gübre desteği olan, yeni adıyla “temel destek ödemesi” kapsamında çiftçilere verilen desteklerin devam edeceği konusunda umutları artırdı. Özellikle Şubat ayının başlamasıyla birlikte çiftçiler, bu ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Bakan Yumaklı, tarımsal destek ödemeleri arasında hububat desteği, lisanslı depoculuk desteği ve kırsal kalkınma yatırımları desteği gibi kalemlerin de bulunduğunu belirtmişti.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİNE YÖNELİK ENDİŞELER

Bazı iddialar, mazot ve gübre desteklerinin kaldırılacağı yönündeydi. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı, bu konudaki belirsizlikleri netleştirerek, “2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”ın Resmi Gazete’de yayımlandığını ve mazot ile gübre desteğinin kalkmadığını duyurdu. Yeni dönemde bu desteklerin “temel girdi maliyetleri esas alınarak belirlenen temel destek” olarak revize edildiği vurgulandı. Bu açıklama, çiftçilerin endişelerinin giderilmesini sağladı ve mazot ile gübre destek ödemelerinin 2025 Şubat ayında yapılmasının beklendiği ifade edildi.

DESTEK ÖDEMELERİNİN SORGULANMASI

Henüz ödemelerin kesin tarihleri hakkında bir resmi açıklama yapılmadı, fakat Bakanlığın konuyla ilgili bir duyuru gerçekleştirmesi bekleniyor. Çiftçilerin, güncel bilgilere ulaşmak için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip etmesi önem taşıyor. Mazot ve gübre desteği ödemeleri, diğer çiftçi destek ödemeleriyle birlikte e-Devlet üzerinden kolaylıkla sorgulanabiliyor. Çiftçiler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile “Çiftçi Kayıt Sistemi” sayfasına giriş yaparak destek ödemesi sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilir.

e-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA ADIMLARI

e-Devlet üzerinden çiftçi destek ödemesi sorgulama adımları ise şu şekildedir: