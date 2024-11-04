2025 Ocak Emekli Maaşı Zammı Belli Oldu

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM BEKLENTİSİ

Emekli maaşlarına her yıl iki kez yapılan zamlar, enflasyon oranları doğrultusunda belirleniyor. Temmuz ayında yapılan son zamla en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye yükseldi. Şimdi gözler Ocak ayına çevrildi. Özellikle TÜİK’in Ekim ayı enflasyon oranlarını açıklamasıyla birlikte yeni emekli maaşları hakkında tahminler oluşmaya başladı. Peki, SSK, BAĞKUR ve Memur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Ocak emekli zammında son durum nedir?

EYLÜL ENFLASYONU VE KÜMÜLATİF ZAM

Emekli maaş zammı için heyecanlı bir bekleyiş sürüyor. 2025 Ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşacak milyonlarca vatandaş, Ekim ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte güncel rakamları öğrenmeyi bekliyor. Son olarak, Temmuz ayında Memur, Bağkur ve SSK emekli maaşlarına zam yapılmış, en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olmuştu. Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2.88 olarak gerçekleşti. Bu doğrultuda SGK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için yüzde 2.47, Eylül ayı için yüzde 2.97 ve Ekim ayı için yüzde 2.88 zammı hak etti. Kümülatif fark ise yüzde 12.03 oldu. Ancak bu zam, Ocak 2025’teki maaşlara uygulanacak, dolayısıyla her ay açıklanan enflasyon oranları birikimli olarak hesaplanacak. Şimdi geriye, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması kaldı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM HESABI

Memur maaşları ile memur emeklilerinin maaşlarına da 2025’in ilk altı ayında yüzde 6, ikinci altı ayında ise yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları, eğer enflasyonun altında kalırsa uygulanacak. Eğer enflasyon zam oranlarından yüksekse, memur ve memur emeklileri ayrıca enflasyon farkını da maaşlarında görecek.

2025 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli ve memurlar her altı ayda bir, maaş zammı alıyor. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 24.73, memur ve memur emekli zammı ise yüzde 19.31 olarak açıklanmıştı. En düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseldi. Merkez Bankası’nın anketiyle, zam tahminleri de oluştu.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA YÖNTEMİ

Emeklilik maaşı hesaplamaları, sigortanın ilk yapıldığı tarihe göre üç farklı dönem üzerinden gerçekleşiyor: 2000 yılı öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası. Çalışanın ödediği prim gün sayısı, aylık ortalama kazancı, enflasyon, büyüme hızı, aylık bağlama oranı ve gösterge rakamına göre maaşlar belirleniyor. 2000 yılı öncesi sigorta girişi olanların gösterge rakamı için, yıllık ortalama kazanç hesaplanıyor ve aylık bağlama oranının yüzde 60’ı ile katsayı olarak 12.000 alınıyor. 2000-2008 arası sigorta girişi olanlar için gösterge yerine güncelleme katsayısı kullanılıyor ve emekli olunacak tarihten bir önceki yılın büyüme hızı ve enflasyonu dikkate alınıyor. 2008 sonrası sigortalılarda ise aylık kazancın ortalamasına, güncelleme katsayısına ve TÜFE oranına göre hesaplama yapılıyor. Güncelleme katsayısı, emekli olunacak tarihten bir önceki yılın TÜFE oranının yüzde 100’ü, gelişme hızının yüzde 30’u alınarak belirleniyor.