2025 Ramazan Ayı Başlangıç Tarihi ORUÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025? Ramazan 2025’te Hangi Günde Başlayacak? Ramazan Ayı 2025’te Ne Zaman Başlıyor? 2025 Ramazan Ayı İlk Oruç Tarihi Ramazan 2025’te Oruç Ne Zaman Tutulacak?

RAMAZAN AYININ BAŞLANGIÇ TARİHİ

2025 yılında oruç tutma hazırlığı yapanlar, Ramazan ayının başlangıcını öğrenmek istiyor. İslam alemi için özel bir anlam taşıyan bu mübarek ay, tüm dünyada oruç ibadetiyle karşılanıyor. Oruç ne zaman başlıyor 2025? Bu soru sık sık gündeme geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı takvime göre, 2025 yılı Ramazan ayının tarihi netleşti.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

2025 yılı Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. İlk oruç bu tarihte tutulacak. Ramazan ayı 29 Mart Cumartesi günü sona erecek ve ardından 30 Mart Pazar günü Ramazan Bayramı kutlanacak. Bu yıl Ramazan Bayramı, üç gün sürecek ve 1 Nisan Salı günü sona erecek.

RAMAZAN AYINA DAİR BİLGİLER

Ramazan, Müslümanların ibadetlerini yerine getirdiği, dua ve arınma dönemidir. 2025 yılı içinde Ramazan, modern takvimde 1 Mart ile 30 Mart arasında gerçekleşecek. Bu dönem boyunca, tüm İslam dünyasında oruç tutulacak ve merrkesin büyük bir öneme sahip olduğu bu süre zarfında çeşitli aktiviteler düzenlenecek.

Oruç ne zaman başlıyor 2025? Ramazan ayının başlangıcı ile ilgili sorular, bu yıl da önemini koruyor. İslami takvim, her yıl değiştiği için bu tür sorular, müslümanlar arasında sık sık gündeme geliyor. Ramazan ayının bu özel güneş takvimine göre belirlendiği ve birçok kişi için büyük bir merak kaynağı olduğu unutulmamalıdır.