2025 Ramazan Bayramı Namazı Saatleri Açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Ramazan Bayramı namazı saatlerini açıkladı. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde bayram namazı vakitleri kesinleşti. Bayram namazının nasıl kılınacağı da adım adım paylaşıldı.

RAMAZAN BAYRAMI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Ramazan Bayramı’nın ilk günü sabahında kılınacak namaz için geri sayım devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye’nin 81 ilinde bayram namazı saatlerini resmi olarak duyurdu. Milyonlarca kişi, bayram sevincini camilerde bir araya gelerek kutlayacak. İstanbul’da bayram namazı 07:22, Ankara’da 07:07 ve İzmir’de 07:30’da gerçekleşecek; bu saatler illere göre farklılık gösteriyor. Ayrıca, Diyanet, bayram namazının kılınış şekli hakkında da detayları paylaştı. İşte 2025 bayram namazı saatleri ve kılınış bilgileri.

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ AÇIKLANDI

Diyanet’in açıklamalarına göre, büyük şehirlerde bayram namazı saatleri şu şekildedir:

– İstanbul: 07:22

– Ankara: 07:07

– İzmir: 07:30

BAYRAM NAMAZI KILINMA ŞEKLİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, bayram namazının kılınışını şu şekilde anlatıyor:

1. Niyet: “Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama” denildiğinde niyet edilir.

2. Birinci Rekat: İmam “Allahu Ekber” tekbiriyle namaza başlar. Cemaat de tekbir getirir. Ardından eller bağlanır ve “Sübhaneke” duası okunur. İmam, üç kez “Allahu Ekber” diyerek ek tekbirler alır; cemaat de her tekbirde ellerini kaldırıp bağlar.

3. İkinci Rekat: İmam ikinci rekat için “Allahu Ekber” diyerek ayağa kalkar. Fatiha ve bir sure okunduktan sonra yine üç ek tekbir alınır. Üçüncü tekbirden sonra bir kez daha “Allahu Ekber” denilerek rükuya gidilir. Namaz, normal şekilde selamla tamamlanır.

CEMAATLE KILMANIN ÖNEMİ

Diyanet, bayram namazının cemaatle kılınmasının üzerinde durarak, vatandaşları camilere davet etti. Namazın ardından bayram hutbesi okunacak ve dua edilecek. Ramazan Bayramı, 2025 yılında 30 Mart’ta başlayacak ve 1 Nisan’a kadar sürecek.