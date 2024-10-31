2025 Yılı Hac Kuraları Tarihleri HAC KURALARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? HAC KURALARI NEREDEN ÖĞRENİLİR? HAC KURALARI ÇEKİLDİ Mİ? HAC KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR? HAC KURALARI SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

BİNLERCE KİŞİ HACCIN KURALARINI BEKLİYOR

2025 yılı hac kuraları, hac ibadetini yapmak isteyen on binlerce kişi tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Bu yıl da her yıl olduğu gibi ziyarete gitmek isteyen vatandaşlar, başvurularını yaparak sonuçları merakla takip ediyor. Kura çekiminin gerçekleştirileceği gün, kutsal topraklara gitmeyi hayal edenler için büyük bir önem arz ediyor.

2025 yılı hac kuraları, 31 Ekim Perşembe günü saat 10:30’da noter huzurunda ve izleyicilerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu tarihi merakla bekleyen hacı adayları için büyük bir heyecan kaynağı olmuş durumda.

KURA ÇEKİMİNE NE ZAMAN GEÇİLECEK?

2025 yılı hac kuraları 31 Ekim’de çekileceği için şu an kura süreci başlamış değil. Belirlenen gün ve saatte gerçekleştirilecek çekim sonrası adayların, kutsal görevi yerine getirmeye hak kazanıp kazanmadıkları belirlenecek.

KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından, hac kura sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Sonuçların, hacı adaylarının erişim sağlayabileceği e-Devlet platformu üzerinden duyurulması planlanıyor.

HAC KURA SONUÇLARI NEREDEN ULAŞILACAK?

Hac kura sonuçları, e-Devlet sistemi aracılığıyla açıklanacak. Adaylar, kimlik bilgileriyle sisteme giriş yaparak sonuçlara ulaşabilecekler. Ayrıca, başvuru sırasında belirtilen telefon numaralarına kısa mesaj ile de bilgi sağlanacak.