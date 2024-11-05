2025 Yılı Trafik Cezalarında Artış Bekleniyor

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ARTAN ÜRETİM FİYATLARI

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), TÜİK’in verilerine göre 12 aylık ortalamaya göre yüzde 43,93 oranında bir artış gösteriyor. Bu durum, 2025 yılında trafik cezaları, otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi kalemlerde benzer bir artış yapılacağını işaret ediyor.

KIRMIZI IŞIK VE CEP TELEFONU KULLANIM CEZALARI

Yeni yıl ile birlikte, kırmızı ışıkta geçmenin ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmanın cezası 2 bin 167 TL’ye yükseliyor. Bu artış, 2025 yılı içinde sürücülerin güvenliğini artırmak amacıyla dikkat dağınıklığı ve kural ihlallerinin önlenmesine yönelik bir önlem olarak düşünülüyor.

DRIFT ATMA CEZALARI YÜKSELTİLİYOR

Trafikte bir tehlike oluşturan drift atmanın cezası, 2025 yılında 46 bin 392 TL’ye çıkarılarak caydırıcı bir yöntem benimseniyor. Bu durum, trafikte güvenliğin artırılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

HIZ İHLALLERİ VE MAKAS ATMAYA YENİ CEZALAR

Hız limitlerini aşmak ve trafikte tehlike yaratan “makas atmak” gibi davranışların cezaları da artırıyor. Makas atmanın cezası 9 bin 267 TL olarak belirlenerek, bu tür ihlallerle mücadele ediliyor.

TRAFAFİKTE HUZUR İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Bu cezaların artması, 2025 yılı itibarıyla trafik düzenlemelerinin daha caydırıcı bir hale gelmesini ve sürücülerin daha dikkatli olmasını sağlamayı amaçlıyor. Böylece, trafikte huzurun sağlanması hedefleniyor.