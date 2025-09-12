2026 asgari ücret ne olacak?

2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI MERAK KONUSU

Ekim ayı yaklaşmadan, asgari ücret zammı hakkında sorular gündeme gelmeye başladı. Memur ve emeklilerin maaşlarına yapılan artış sonrasında, özel sektördeki birçok işçi Ocak ayında yapılacak asgari ücret zammına odaklanmış durumda. Çoğu kişi, “Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? 2026 asgari ücret kaç TL olacak?” şeklinde sorular soruyor, bu konuyu tartışıyor. Hükümetten henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye’deki asgari ücret artışı ile ilgili olarak tahminlerini açıkladı.

2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI TAHMİNLERİ

Morgan Stanley, 2025 yılındaki asgari ücret artışını doğru bir şekilde tahmin eden bir banka olarak, Türkiye’deki asgari ücrete yüzde 20-25 arasında bir artış yapılacağını öngördü. Bu tahmin gerçekleşirse, net asgari ücretin 26 bin TL ile 27 bin TL arasında olması bekleniyor.

NET ASGARİ ÜCRET ARALIĞI

Yabancı yatırım bankasının yayımladığı rapora göre, eğer yüzde 20’lik bir artış olursa net asgari ücret 22 bin 104 TL’den 26 bin 524 TL’ye çıkacak. Yüzde 25’lik bir artış senaryosunda ise asgari ücret 27 bin 630 TL seviyesine yükselebilir.

GEÇMİŞ TAHMİNLERDE İSABET

Morgan Stanley daha önce yayınladığı raporda, asgari ücretin yüzde 30-35 arası bir zam görmesi gerektiğini belirtmişti ve bu tahmin büyük oranda doğru çıkmıştı. Geçmişteki bu doğru tahminler, bankanın 2026 yılı için açıkladığı öngörülere olan güveni artırıyor.