2026’da Euro NCAP Tuşları Geri Getiriyor

YENİ GÜVENLİK STANDARTLARI

Euro NCAP, araç güvenlik kriterlerinde önemli bir güncelleme yapıyor. Sürücülerin dikkatini dağıtan dokunmatik ekran kullanımının fazlalığına karşı önlemler alan kurum, 2026 yılından itibaren temel sürüş işlevlerinin sadece ekran aracılığıyla kontrol edildiği araçlara 5 yıldız vermeyeceğini açıkladı.

YENİ KURALIN ZAMAN ÇİZELGESİ

Yeni kural ile birlikte, 2026 yılı itibarıyla sis farları, sinyal, dörtlü flaşörler ve silecekler yalnızca dokunmatik ekran kullanılarak kontrol ediliyorsa, bu araçlar Euro NCAP testlerinde en yüksek güvenlik puanını alamayacak. 2029 yılına gelindiğinde, kriterlerin daha da sıkılaşması planlanıyor. Klima kontrolleri ve ses seviyesi ayarları gibi günlük hayatta sıkça kullanılan fonksiyonların sadece ekrandan yönetilmesi durumunda da puan kaybı yaşanacak.

ARAŞTIRMALARIN ETKİSİ

Euro NCAP’in almış olduğu kararın arkasında harcanan araştırma sonuçları bulunuyor. Her 4 kazadan birinin, sürücü dikkatinin dağılması nedeniyle gerçekleştiği gözlemlenirken, yapılan testlerde Apple CarPlay menüsünün kullanılmasının hafif alkollü araç kullanmaktan 5 kat daha fazla dikkat dağıttığı ortaya kondu. Dokunmatik ekran kullanımı, telefonda mesaj atmaktan bile daha riskli bir durum olarak değerlendiriliyor.

OTOMOTİVDE YENİ BİR DÖNEM

Bu karar bir yönetmelik olmasa da, üreticilerin Euro NCAP’ten 5 yıldız almak için bu duruma cevap vermesi bekleniyor. Mercedes gibi bazı markaların, yapay zeka destekli sesli komut sistemleri üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu sayede menü karmaşasının azaltılması ve sürücünün dikkatinin daha az dağılması hedefleniyor.

AVRUPA BİRLİĞİ VE ABD FARKLARI

Bu konu Avrupa Birliği Parlamentosu’na da taşınmış olmasına rağmen henüz yasal bir zorunluluk getirilmemiş durumda. Ayrıca ABD’deki US NCAP kriterlerinin Euro NCAP kriterleri ile uyumlu olması gerektiği ifade edilse de, özellikle Tesla gibi firmaların etkisi doğrultusunda ABD’nin daha esnek bir yaklaşım sergileyebileceği düşünülüyor.