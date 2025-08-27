2026’Da Yüzde 11 Zam Açıklandı

MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONELİ İLGİLENDİREN ZAM KARARI

Türkiye’de 4.5 milyon memur ve memur emeklisi ile sözleşmeli personeli etkileyen zam ile ilgili karar, Resmi Gazete’de yayınlandı. Uzun süren müzakerelerin ardından, hükümet ve sendika arasında uzlaşma sağlanamayınca toplu sözleşme görüşmeleri Hakem Kurulu tarafından gerçekleştirilmiş. Sendika tarafı masadan çekilince, Hakem Kurulu da nihai kararını dün açıklamış.

ZAM ORANLARI BELİRLENDİ

Kamu görevlilerine yönelik genel zam oranları, 2026 yılı birinci dönem için yüzde 11, ikinci dönem için yüzde 7, 2027 yılı birinci dönem için yüzde 5 ve ikinci dönem için yüzde 4 olarak belirlenmiş. Ayrıca, memurların taban maaşlarının 2026 yılı birinci döneminde 1000 TL artırılması da kabul edilen maddeler arasında yer alıyor.

HİZMET KOLLARININ KARARLARI AÇIKLANDI

Hizmet kollarına yönelik kararlar da Resmi Gazete’de yayımlanan bilgiler arasında yer alıyor. 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8’inci Dönem Toplu Sözleşmesi’nin detayları da bu kapsamda açıkça belirtilmiş.