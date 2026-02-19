2026 Yılı Savunma Sanayii Toplantısı Gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği Savunma Sanayii İcra Komitesi, 2026 yılındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Türk savunma sanayisinin 2025 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler, ihracat başarıları, gelecekle ilgili hedefler ve önemli projelere dair değerlendirmeler yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan gelen bilgiye göre, yerli ve milli savunma sanayisinin desteklenmesine yönelik kararlılığın vurgulandığı bu toplantıda, Milli Savunma ve İçişleri bakanlıklarının ihtiyaçlarına yönelik mevcut ve yürütülmekte olan projelerin gündemi görüşülerek karara bağlandı.

YÜKSEK GAYRETLE SÜRDÜRÜLECEK

Millet ve devletin güçlü desteğiyle Türk savunma sanayisindeki başarılar konusundaki memnuniyetin dile getirildiği toplantıda, 2026 yılında çalışmaların daha yüksek bir gayretle sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekildi. Yerli ve milli teknolojilerin kullanılmasıyla savunma sanayisinde örnek teşkil eden bu gelişimin azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.