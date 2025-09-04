21 İlde FETÖ Operasyonu: 25 Tutuklama

FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON DETAYLARI

Emniyet güçleri, FETÖ terör örgütüyle mücadele çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden gerçekleştirdikleri son operasyonun ayrıntılarını paylaştı. Bakan Yerlikaya, “Son 10 günde ve 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 41 şüpheli gözaltına alındı, 25’i tutuklandı” şeklinde bilgiler verdi.

21 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLAR

Bakan Yerlikaya, 21 ilde yapılan operasyonlara dair detayları paylaşarak, “FETÖ’ye yönelik son 10 gündür süren operasyonlarımızda; 41 şüpheliyi yakaladık, 25’i tutuklandı. 7’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor” dedi. Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çankırı, Denizli, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Yalova’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, terör örgütünün ‘bilişim yapılanması ve güncel yapılanması’ içinde yer aldıkları ve ‘Gaybubet Evi’ olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barındıkları suçlarından aranıldığı belirtildi.

MÜCADELE KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR

Operasyonlar kapsamında, FETÖ soruşturmalarıyla bağlantılı olarak ifade ve teşhislerde yer alan, daha önceden kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan şahıslar da yakalandı. Bakan Yerlikaya, “Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM TEM Daire Başkanlığımızı ve İstihbarat Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin birliği, devletimizin bütünlüğü, vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için mücadelemizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.