21 İlde FETÖ Operasyonu: 25 Tutuklama

FETÖ İLE MÜCADELE SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

FETÖ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Emniyet güçleri, terörle olan mücadelesinde kararlılıkla hareket ediyor. Bu kapsamda, son olarak gerçekleştirilen operasyona dair ayrıntılar İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medya platformu X üzerinden paylaşıldı. “41 FETÖ şüphelisinden 25’i tutuklandı” ifadesini kullanan Bakan, operasyonların başarıyla sürdüğünü belirtti.

SON OPERASYONLAR HAKKINDA DETAYLAR

Son 10 gün içinde 21 ilde yapılan operasyonlar neticesinde 41 şüphelinin gözaltına alındığını duyuran Bakan Yerlikaya, “21 ilde FETÖ’ye yönelik son 10 gündür devam eden operasyonlarımızda; 41 şüpheliyi yakaladık, 25’i tutuklandı. 7’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor” dedi. Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çankırı, Denizli, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Yalova illerinde yapılan operasyonlarda yakalanan şüphelilerin terör örgütünün ‘bilişim yapılanması ve güncel yapılanması’ içinde faaliyet yürüttüğü, ayrıca ‘Gaybubet Evi’ olarak adlandırılan hücre evlerinde barınmak suçlarından aranıldığı ifade edildi.

VATANDAŞIN HUZURUNA KASTEDENLER İLE MÜCADELE

Yapılan operasyonlar sonucunda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adı geçen, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan kişiler de yakalandı. Bakan Yerlikaya, “Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM TEM Daire Başkanlığımızı ve İstihbarat Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” diyerek mücadeledeki kararlılıklarını vurguladı.