“21 İlde FETÖ Operasyonu: 25 Tutuklama”

FETÖ İLE MÜCADELE OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

FETÖ terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Emniyet güçleri kararlılıkla terörle mücadelesine devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyonun ayrıntılarını sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

SON ON GÜNDE 41 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bakan Yerlikaya, son 10 günde 21 ilde düzenlenen operasyonlar sonucunda 41 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. Paylaşımında, “21 ilde FETÖ’ye yönelik son 10 gündür devam eden operasyonlarımızda; 41 şüpheliyi yakaladık 25’i tutuklandı. 7’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.” ifadelerine yer verdi. Operasyonlar Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çankırı, Denizli, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Yalova gibi birçok ilde gerçekleştirildi. Yakalanan şüpheliler, terör örgütünün bilişim yapılanması ve güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütme, sorumlu şahıslarla irtibatta bulunma ve ‘Gaybubet Evi’ olarak adlandırılan hücre evlerinde barınma suçlarından aranıyordu.

VATANDAŞLARIMIZIN HUZURU İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ

Düzenlenen operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları çerçevesinde ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranma kaydı olan şahıslar da yakalandı. İçişleri Bakanı, “Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM TEM Daire Başkanlığımızı ve İstihbarat Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve polislerimizi tebrik ediyorum.” dedi. Bakan Yerlikaya, “Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.” şeklinde sözlerini tamamladı.