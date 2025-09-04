“21 İlde FETÖ Operasyonu: 25 Tutuklama”

FETÖ OPERASYONLARININ DEVAMLILIĞI

FETÖ terör örgütüne yönelik mücadeleler sürüyor. Emniyet güçleri, terörle savaşını kararlılıkla sürdürüyor. Bu bağlamda son yapılan operasyonla ilgili ayrıntıları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı. “41 FETÖ şüphelisinden 25’i tutuklandı” açıklamasında bulundu.

SON OPERASYONLARIN DETAYLARI

Son 10 gün içinde ve 21 ilde yapılan operasyonlarda 41 şüphelinin gözaltına alındığını duyuran Bakan Yerlikaya, paylaşımında şunları söyledi: “21 ilde FETÖ’ye yönelik son 10 gündür devam eden operasyonlarımızda; 41 şüpheliyi yakaladık, 25’i tutuklandı. 7’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.” Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çankırı, Denizli, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Yalova’da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan kişiler, terör örgütünün bilişim yapılanması ve güncel yapılanması içinde faaliyette bulunmak, örgüt içindeki sorumlu şahıslarla irtibat kurmak, ve ‘Gaybubet Evi’ olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barınmak suçlarından aranıyordu.

MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ

Operasyonlar sırasında, FETÖ soruşturmalarındaki ifade ve teşhislerde isimleri geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ve aranma kayıtları bulunan kişiler de yakalandı. Valileri, Cumhuriyet Başsavcılıklarını, EGM TEM Daire Başkanlığını ve İstihbarat Başkanlığını, İl Emniyet Müdürlerini ve polisleri tebrik eden Bakan, “Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.