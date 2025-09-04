Gündem

21 İlde FETÖ Operasyonu: 25 Tutuklama

EMNİYET GÜÇLERİ FETÖ İLE MÜCADELEDE KARARLI

FETÖ terör örgütüne karşı yürütülen mücadele aktif bir şekilde sürüyor. Emniyet güçleri, bu terör örgütüyle olan mücadelelerine gece ve gündüz demeden, kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede son olarak gerçekleştirilen operasyonlara dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden duyurdu.

OPERASYONLAR SONUCUNDA 41 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Son 10 günde 21 ilde yapılan operasyonlar kapsamında 41 kişinin gözaltına alındığını belirten Bakan Yerlikaya, “21 ilde FETÖ’ye yönelik son 10 gündür devam eden operasyonlarımızda; 41 şüpheliyi yakaladık, 25’i tutuklandı. 7’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor” şeklinde açıklamalarda bulundu. Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çankırı, Denizli, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Yalova’da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüpheliler, terör örgütünün ‘bilişim yapılanması ve güncel yapılanması’ içerisinde faaliyet yürütmekle birlikte, aynı zamanda örgütle irtibatı olan sesleri barındırmak suçlama tehdidi altındaydılar.

MÜCADELE SÜRÜYOR

Uygulanan operasyonlar sırasında, FETÖ soruşturmaları dahilinde ifade ve teşhislerde adı geçen, kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan şahıslar da yakalandı. Bakan Yerlikaya, “Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM TEM Daire Başkanlığımızı ve İstihbarat Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.” diyerek devletin mücadelesinin süreceğinin altını çizdi.

