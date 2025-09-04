21 İlde FETÖ Operasyonu: 25 Tutuklama

FETÖ İLE MÜCADELE SÜRÜYOR

FETÖ terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Emniyet güçleri, terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürerek, etkili sonuçlar elde ediyor. Bu bağlamda, son operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerindeki hesabından paylaştı. “41 FETÖ şüphelisinden 25’i tutuklandı” ifadesiyle yapılan açıklamada, son 10 gün içerisinde 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlardan 41 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

OPERASYON DETAYLARI VE SONUÇLARI

Bakan Yerlikaya, açıklamasında “21 ilde FETÖ’ye yönelik son 10 gündür devam eden operasyonlarımızda; 41 şüpheliyi yakaladık 25’i tutuklandı. 7’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor” şeklinde bilgi verdi. Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çankırı, Denizli, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Yalova’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler, terör örgütünün ‘bilişim yapılanması ve güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, örgütün ‘Gaybubet Evi’ adını verdikleri hücre evlerinde barınmak suçlarından aranıyordu.

MÜCADELE KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR

Operasyonlar sırasında, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adı geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan şahıslar da yakalandı. Bakan, Valilere, Cumhuriyet Başsavcılıklarına, EGM TEM Daire Başkanlığına ve İstihbarat Başkanlığına, İl Emniyet Müdürlerine ve polis teşkilatına teşekkür ederek, “Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” sözlerini ekledi.