More
Gündem

22 İlde FETÖ Operasyonları: 24 Tutuklama

22-ilde-feto-operasyonlari-24-tutuklama

FETÖ OPERASYONLARINDA YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Son bir hafta içerisinde jandarma tarafından 22 ilde gerçekleştirilen “KISKAÇ-38” operasyonları kapsamında 45 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 24’ü tutuklandı, 8’i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “22 ilde FETÖ’ye yönelik son 1 haftadır Jandarma tarafından devam eden “KISKAÇ-38” operasyonlarında; 45 şüpheli yakalandı” bilgilerini paylaştı.

ŞÜPHELİLERİN SUÇLAMALARI VE YÜRÜTÜLEN OPERASYONLAR

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgüt içinde sorumlu şahıslarla ankesörlü telefonlarla irtibat kurduğu, FETÖ terör örgütüne finans sağladığı ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiaları bulunuyor. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinesinde; Aksaray, Amasya, Antalya, Burdur, Bursa, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yozgat’ta FETÖ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

MÜCADELEYE DEVAM EDİLİYOR

Milletin birlik ve beraberliği, devletin bütünlüğü, vatandaşların huzuru ve refahı için mücadele kararlılıkla sürüyor. Operasyonları koordinat eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ile bu operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarma teşkilatına tebrikler iletildi.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Fahiş Fiyatlara Rekor Ceza Uygulandı

Ticaret Bakanlığı, 21 Ocak 2024'teki Bolu Kartalkaya otel yangınından sonra e-ticaret platformlarında yangın güvenlik ekipmanlarının aşırı fiyat artışlarıyla ilgili şikayetler aldığını belirtti.
Gündem

Genç Gassal, Ailesinin İmam Beklentisini Anlattı

Hatay'da bir yıldır gassallık yapan 21 yaşındaki Nihat Ateş, mesleğine olan tutkusunu vurguladı ve arkadaşlarının mezarlarında kendilerini yıkayıp defnetme isteğini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.