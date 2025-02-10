22 İlde FETÖ Operasyonları: 24 Tutuklama

FETÖ OPERASYONLARINDA YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Son bir hafta içerisinde jandarma tarafından 22 ilde gerçekleştirilen “KISKAÇ-38” operasyonları kapsamında 45 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 24’ü tutuklandı, 8’i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “22 ilde FETÖ’ye yönelik son 1 haftadır Jandarma tarafından devam eden “KISKAÇ-38” operasyonlarında; 45 şüpheli yakalandı” bilgilerini paylaştı.

ŞÜPHELİLERİN SUÇLAMALARI VE YÜRÜTÜLEN OPERASYONLAR

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgüt içinde sorumlu şahıslarla ankesörlü telefonlarla irtibat kurduğu, FETÖ terör örgütüne finans sağladığı ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiaları bulunuyor. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinesinde; Aksaray, Amasya, Antalya, Burdur, Bursa, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yozgat’ta FETÖ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

MÜCADELEYE DEVAM EDİLİYOR

Milletin birlik ve beraberliği, devletin bütünlüğü, vatandaşların huzuru ve refahı için mücadele kararlılıkla sürüyor. Operasyonları koordinat eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ile bu operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarma teşkilatına tebrikler iletildi.