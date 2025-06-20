24 İlde Başsavcılar Görev Değiştirdi

HAKİM VE SAVCILAR KURULU 2025 YILI ANAYASASI YAYIMLANDI

Hakim ve Savcılar Kurulu, 2025 yılı Ana Kararnamesini yayımladı. Adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda ise 338 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Böylece toplamda 4 bin 36 hakim ve savcı yeni görev yerlerinde görevlendirildi. Ayrıca, 24 ilin başsavcısında da değişim gerçekleşti.

BAKAN TUNÇ: “BAŞARILAR DİLİYORUM”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını duyurdu ve hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarı diledi. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu şekilde ifade etti: “HSK 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık. Kararname, HSK internet sitemizde birazdan yayımlanacaktır. Aziz milletimiz adına görevlerini ifa eden, hukukun üstünlüğü, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda karar veren hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin, hakim ve savcılarımız başta olmak üzere aileleri, yargı teşkilatımız, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”