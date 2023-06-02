28. Yasama Dönemi başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni için toplandı.

Genel Kurul’a en yaşlı üye sıfatıyla Devlet Bahçeli başkanlık ediyor. Bahçeli, TBMM Geçici Başkanlığı görevini Mustafa Şentop’tan devraldı. 600 milletvekili Genel Kurul’da yemin ederek göreve başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni dolayısıyla TBMM’ye geldi.

Erdoğan’ı Meclis’te, Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bahçeli ile birlikte Meclis Şeref Holü’ne geçti.

Şeref Holü’nde Erdoğan’ı eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Muhammet Emin Akbaşoğlu ile milletvekilleri karşıladı. Erdoğan, Bahçeli ve Şentop daha sonra Başkanlık Divanı’nın bulunduğu bölüme gitti.

Erdoğan daha sonra yemin törenini izlemek üzere Genel Kurulda kendisi için ayrılan locaya geçti.

İlk yemin Devlet Bahçeli’den

28. Yasama Dönemi için ilk yemini TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli etti. Milletvekilleri Genel Kurul’da Anayasa’daki yemin metnini okuyor.