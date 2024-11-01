3 CHP’li Başkan Özgür Özel’e Katılmadı

MHP’DEN GELEN TEPKİLER

Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in tutuklanması ardından MHP cephesinden gelen tepkiler oldukça sert oldu. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “Terör örgütü ile somut bağı ve Özgür Özel’in kent uzlaşısı adı altında kurduğu ittifakla belediyeleri Kandil’deki teröristlere peşkeş çektiği ayyuka çıktı.” diyerek durumu eleştirdi. Açıklamasında, “Genel Başkanımız Bahçeli’nin yerel seçim öncesinde kent uzlaşısının esasında bir PKK ittifakı olduğu yönündeki uyarılarının ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmış oldu” dedi. Büyükataman, “Kent uzlaşısı adı altında kazanılan Akdeniz ve Toroslar belediyeleri, İmamoğlu tarafından DEM Parti’ye kontenjan olarak verilen İBB Meclis üyeleri incelemeye alınmalı” şeklinde ifadelerde bulundu.

CHP CEPHESİNDEKİ GELİŞMELER

Esenyurt’taki tutuklama süreci, CHP cephesinde de önemli tartışmalara yol açtı. CHP, MHP’nin bu açıklamalarını yanıtlayarak durumu farklı bir perspektiften değerlendirmeye çalışıyor. Partinin üst kadroları, yaşanan olayların belediye yönetimindeki siyaset anlayışını ve itibarını nasıl etkileyeceğini sorgulamakta. Ayrıca, sosyal medyada da bu konu ile alakalı çeşitli yorumlar ve paylaşımlar yapılıyor.

3 BAŞKAN KATILMADI

Esenyurt’ta yaşanan bu gelişmelerin ardından, bir toplantıya katılması beklenen 3 başkanın toplantıya katılmadığı öğrenildi. Bu durum, partiler arasında devam eden gerginliklerin ve belirsizliklerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.