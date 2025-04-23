3 İlde Okullar Tatil Edildi!

İSTANBUL’DA DEPREM PANİĞİ

İstanbul, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem şehri sarstı. Şiddetli depremin ardından birçok artçı sarsıntı da kaydedildi. Özellikle Büyükçekmece bölgesinde hissedilen 5.9 ve 4.4 büyüklüğündeki artçı depremler paniğe yol açtı. Depremlerin ardından İstanbul’daki okullar 2 gün süreyle tatil edilirken, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’den de tatil haberleri geldi.

TEKİRDAĞ’DA EĞİTİM 1 GÜN DURDU

Tekirdağ Valiliği, deprem nedeniyle il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile kreşlerde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, malul gazi personel ve 10 yaşından küçük çocuğu bulunan anneler, herhangi bir işleme gerek kalmadan idari izinli sayılacak. Ancak sağlık ve güvenlik birimlerinde çalışan personel bu uygulamanın dışında tutuldu. Yetkililer, vatandaşların soğukkanlı olmasını ve resmi duyuruları takip etmelerini önerdi.

KOCAELİ’DE DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kocaeli Valiliği, okulların bir gün süreyle tatil edildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Marmara Denizi İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiştir. 24 Nisan 2025 Perşembe günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir.” Yukarıda belirtilen personel grupları da aynı şekilde idari izinli sayılacak.

YALOVA’DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Yalova Valisi Hülya Kaya, şehirde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Vali Kaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “İlimizde yapılan incelemelerde okullarımızda herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Ancak öğrenci ve velilerimizin kaygıları göz önünde bulundurularak resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 24 Nisan 2025 Perşembe günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir” şeklinde ifadelerinde bulundu. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, hamileler, 10 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve malül gaziler de bir gün idari izinli sayılacak.