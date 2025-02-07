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3 Türk’ün Öldüğü Saldırıda Baydenk Defnedildi

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Samsun’un Çarşamba ilçesinde inşaat sektöründe çalışan evli ve 2 çocuk babası Çınar Alp Baydenk, iş arkadaşları Sezer Özdemir ile Hüseyin Kaya ile birlikte, çalıştıkları İsrail’deki alacakları için bu ülkeye gitmeye karar verdi. 3 arkadaş, 9 Ocak tarihinde İstanbul Havalimanı’nda buluşarak Lübnan’a yöneldi.

CANLI KONUMUN KESİLMESİ

11 Ocak’ta yaya olarak Lübnan’dan İsrail’e geçmeye çalışan Çınar Alp Baydenk ve arkadaşlarının canlı konum bağlantısı aniden kesildi. Yalnızca birkaç gün sonra, İsrail’in düzenlediği hava saldırısında üç arkadaşın hayatını kaybettiği bildirildi. Olayın ardından Çınar Alp Baydenk’in cenazesi, Samsun’un Ayvacık ilçesine nakledildi.

CENAZE TÖRENİ VE AİLE YORUMU

Çınar Alp Baydenk’in cenazesi, Kazancılı Mahallesi’nde düzenlenen cenaze namazının sonrasında aile kabristanlığında defnedildi. Baydenk’in babası Mehmet Baydenk, “Alacakları için gitmişlerdi, üzerlerinde ne kimlikleri ne de cüzdanları vardı. Biz ilerleyen tüm süreci devletimize bıraktık. Kimin ne ceza çekmesi gerekiyorsa çekmesini istiyorum. Bu, çok kötü bir durum. Böyle olmasını istemezdik” ifadelerini kullandı.

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