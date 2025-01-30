30 Ocak Dolar ve Euro Fiyatları

DÖVİZ PİYASASINDA GÜNCEL DURUM

Yatırımcılar, haftanın dördüncü gününde dolar ve euro fiyatlarına dair bilgi arayışını sürdürüyor. Güncel rakamlar haberimizin devamında yer alıyor. Dolar/TL kuru, alış fiyatı 35,7786 lira, satış fiyatı ise 35,7842 lira olarak belirleniyor. Euro içinse, TL karşısındaki alış fiyatı 37,3104 lira, satış fiyatı ise 36,3277 lira olarak işlem görmekte.

DOLAR ENDİKSİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Dolar endeksi ise, yüzde 0,1 düşüşle 107,9 seviyesinde seyrediyor. ABD Merkez Bankası (Fed), dünkü toplantısında faiz oranını sabit bırakma kararı aldı. Fed Başkanı Jerome Powell, piyasa koşullarında aceleci bir değişiklik yapma gereğinin bulunmadığını vurguladı. Bu açıklamaların ardından piyasalarda dalgalı bir hareket gözlemleniyor. Yatırımcılar, bugün Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda.

KÜRESEL EKONOMİDE BELİRSİZLİKLER

Küresel ekonomi, enflasyon ve resesyon arasında denge arayışını sürdürürken, ABD’nin alacağı ekonomik kararların dünya ticaretine olan etkilerine dair belirsizlikler devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarının enflasyonist baskılar yaratabileceği ve bunun Fed’in enflasyonla mücadelede elde ettiği kazanımları riske atabileceğine dair endişeler piyasalar üzerinde etkili oluyor. Daha önce faiz kararlarında veri odaklı hareket edeceklerini belirten Fed, son üç toplantıda faiz indirimlerine devam etmişti. Ancak dün, faiz oranını yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutma kararı aldı.

ENFLASYON VE EKONOMİK GÖRÜNÜM

Karar metninde, enflasyonun hala yüksek seviyelerde bulunduğu ifade ediliyor. Fed Başkanı Powell, basın toplantısında politika duruşunun geçmişe göre daha az kısıtlayıcı olduğunu ve ekonominin dayanıklılığını koruduğunu belirtti. İş gücü piyasasında ciddi bir soğuma olmadığını, güçlü seyirin devam ettiğini ifade eden Powell, enflasyonun yüksek kalmasına rağmen uzun vadeli yüzde 2 hedeflerine daha yakın olduklarını açıkladı. Bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantı özetinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı da dikkatle izlenecek.

TEKNİK ANALİZLERİN GÖSTERİLERİ

Ayrıca, ABD, Euro Bölgesi ve Almanya’dan gelecek büyüme verileri de gündemde önemli yer tutuyor. Teknik analizler doğrultusunda, dolar endeksinin 107,5 seviyesinin destek ve 108,5 seviyesinin ise direnç alanı olarak öne çıktığı belirtiliyor.