30 Yıl Sonra İlk Kez Hava Geçişi

ABD’DE TARİHİ ZİRVE

ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde Beyaz Saray’da düzenlenen Azerbaycan-Ermenistan zirvesinde barış için önemli bir anlaşma imzalandı. Bu tarihi zirvenin ardından Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerde gözle görülür bir yumuşama yaşanıyor.

ERMENİSTAN’DAN HAVA SAHASI TALEBİ

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, yaptığı açıklamada, Azerbaycan’dan Başbakan Paşinyan’ın uçağı için hava sahası geçiş talep ettiklerini ve bu talebe olumlu yanıt aldıklarını belirtti.

BARİŞ İÇİN PRATİK ADIMLAR

Bağdasaryan, Paşinyan’ın 30 Ağustos’ta başlattığı yurt dışı ziyaretine Azerbaycan hava sahasını kullanarak çıktığını ve 6 Eylül gecesi aynı güzergah üzerinde ülkesine döndüğünü ifade etti. Bu durumu, bölgede ulaşım yollarının açılması, barış gündeminin ilerlemesi ve karşılıklı güven ortamının sağlanması yolunda pratik bir adım olarak değerlendirdiklerini vurguladı. Ayrıca, Nahçıvan uçuşları gerçekleştiren Azerbaycan uçaklarının uzun süredir Ermenistan hava sahasını kullandığına da dikkat çekti.