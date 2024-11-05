“300 Kuş Türü Ekşisu Sazlığı’nda Mola!”

EKŞİSU SAZLIĞI’NIN ÖNEMİ

Munzur ile Keşiş Dağları arasında yer alan Ekşisu Sazlığı, 17 yıl önce “Ulusal öneme haiz sulak alan” olarak korunmaya alınan bir bölgedir. Bu alan, dünya mirası olarak kabul edilen 300’e yakın kuş türünün Afrika ve Asya kıtaları arasındaki zorlu göç yolculuklarında dinlenme noktası haline geliyor. Kış mevsiminde Afrika’da bulunan göçmen kuşlar, göç yolculukları sırasında Ekşisu Sazlığı’nda mola verme şansı buluyor.

ERZİNCAN’IN ÇEŞİTLİLİĞİ

Erzincan, doğası ve bitki çeşitliliği ile sonbahar ile kış aylarının geçiş döneminde turna, yeşilbaş ördek, elmabaş, çamurcun, çıkrıkçık, sakarmeke, ak leylek, pelikan, balıkçıl, kaşıkçı, karabatak gibi pek çok göçmen kuşun yaşam alanı oluyor. Her göç döneminde kuşların yoğunlaştığı bu alan, doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor. Ekşisu Sazlığı, ayrıca 52 sürüngen ve memeli ile 149 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

GÖÇMEN KUŞLAR İÇİN GÜVENLİ BİR ALAN

Dünya genelinde nesli tehlike altında olan kuş türlerinin kuluçkaya yattığı, kışladığı ve göç sırasında konaklama alanı olarak kullandığı Ekşisu Sazlığı, göçmen kuşlar için doğal bir koruma alanı sağlıyor. Yapılan gözlemlerde, turna gibi bazı kuş türlerinin, uygun iklim şartları ve besin kaynaklarının zenginliği nedeniyle bölgede yerleşik yaşama geçtikleri tespit edildi. Bu kuşlar, üreme dönemleri için de bu alanı tercih ediyor. Sazlık yapısı sayesinde kuşlar, burada korunma, barınma ve beslenme imkanlarına sahip oluyor.