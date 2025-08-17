31 Mart Sonrası Belediyeler Değişti! Hangi Başkanlar Ak Parti’ye Geçti?

31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİNDE AK PARTİ’NİN DURUMU

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde %35,48 oy alarak tarihindeki ilk yerel seçimde ikinci parti konumuna düşen AK Parti, yaptığı ‘siyasi transferlerle’ dikkat çekiyor. Seçimlerin ardından CHP’li, DEM’li, İYİ Partili, Yeniden Refahlı, Saadet Partili, DEVA ve bağımsız birçok belediye başkanı AK Parti’ye katıldı. Toplamda 56 belediye başkanı seçimlerin ardından AK Parti’ye geçerken, yerel siyasi dengeler de değişmiş oldu.

SEÇİM SONRASI SİYASİ BİLANÇO

Yerel seçimlerin ardından oluşan yeni siyasi tablo dikkat çekiyor. 31 Mart’tan itibaren birçok il, ilçe ve belde yönetimi tercihlerini AK Parti’den yana kullandı. Onlarca belediye başkanı partisinden istifa ederek AK Parti ile yola devam etme kararı aldı. 56 belediye başkanı, aralarında CHP’li, DEM’li, İYİ Partili, Yeniden Refahlı, Saadet Partili, DEVA ve bağımsız isimler bulunuyor. 2024 yerel seçimlerinden itibaren 24’ü Yeniden Refah, 14’ü bağımsız, yedisi CHP, yedisi İYİ Parti, biri Saadet Partisi, biri DEM Parti, biri DEVA Partisi ve biri de bağımsız olmak üzere 56 belediye başkanı AK Parti’ye dahil oldu.

AK PARTİ’YE KATILIMLARIN DAĞILIMI

Önceki gün 24. yaş gününü kutlayan AK Parti, altı CHP’li, iki İYİ Partili ve bir bağımsız belediye başkanının katılımıyla birlikte bu süreci genişletmeye devam etti. AK Parti’ye geçtiğimiz yıl, 23. yaş gününde de 13 belediye başkanı katılmıştı; bu katılımlar arasında beş bağımsız, yedi Yeniden Refahlı ve bir İYİ Partili yer alıyordu.

KATILIMLARIN COĞRAFİ DAĞILIMI

AK Parti’ye geçişler sadece belirli bölgelerle sınırlı kalmadı. Şu ana kadar, Konya, Aydın, Ordu, Samsun, Gaziantep, Şanlıurfa, Trabzon, Manisa, Yalova, Çanakkale, Isparta, Aksaray, Kastamonu, Batman, Elâzığ, Kütahya, Çankırı, Şırnak, Adıyaman, Erzincan, Muş, Ağrı, Bingöl, Kırşehir, Sivas ve Uşak’tan birçok belediye başkanı AK Parti’ye katıldı. Seçim sonrası başlayıp devam eden bu katılım süreci, yerel yönetimlerdeki siyasi dengeleri önemli ölçüde etkiliyor. Özellikle CHP’den gelen büyükşehir belediye başkanlarının geçişleri, birçok tartışmayı da beraberinde getiriyor. AK Parti kurmayları “halkın hizmet talebine cevap verecek güçlü kadrolar oluşturuyoruz” değerlendirmesini yaparken, muhalefet partileri bu geçişlere sert tepki gösteriyor.