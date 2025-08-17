31 Mart Sonrası Harita Değişti! Hangi Başkanlar AK Parti’ye Geçti?

AK PARTİ’NİN YEREL SEÇİMLERDEKİ DURUMU

31 Mart 2024 tarihindeki yerel seçimlerde %35,48 oy alarak tarihi bir durumla, yerel seçimlerde ikinci parti konumuna düşen AK Parti, siyasi transferlerle dikkat çekiyor. Seçimlerin ardından, farklı partilerden birçok belediye başkanı birer birer AK Parti’ye katılmaya başladı. Bu süreçte toplamda 56 belediye başkanı AK Parti’ye geçerken, yereldeki siyasi dengeler de değişim gösterdi.

YEREL SEÇİM SONRASI SİYASİ DEĞİŞİMLER

Yerel seçimlerin sonrası siyasi tablo dikkat çekici bir şekilde değişti. 31 Mart sonrası, birçok il, ilçe ve belde yönetimi tercihini AK Parti’den yana kullandı. Onlarca belediye başkanı da kendi parti üyeliğinden istifa ederek AK Parti ile ilerleme kararı aldı. Türkiye Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, aralarında CHP’li, DEM’li, İYİ Partili, Yeniden Refahlı, Saadet Partili, DEVA ve bağımsız birçok belediye başkanı AK Parti’ye katıldı. 31 Mart 2024’ten itibaren 56 belediye başkanı arasında 24’ü Yeniden Refah, 14’ü bağımsız, yedisi CHP, yedisi İYİ Parti, biri Saadet Partisi, biri DEM Parti, biri DEVA Partisi ve biri de bağımsız olarak yer aldı.

AK PARTİ’YE GEÇİŞLERİN KAPSAMI

Geçtiğimiz gün, 24. kuruluş yıl dönümünü kutlayan AK Parti, altı CHP’li, iki İYİ Partili ve bir bağımsız belediye başkanının katılımıyla daha da güçlendi. Geçen yıl, 23. yaşında da 13 belediye başkanı katılmıştı. Bu belediye başkanlarının arasında beş bağımsız, yedi Yeniden Refahlı ve bir İYİ Partili vardı. AK Parti’ye katılan belediye başkanları, Konya, Aydın, Ordu, Samsun, Gaziantep, Şanlıurfa, Trabzon, Manisa, Yalova, Çanakkale, Isparta, Aksaray, Kastamonu, Batman, Elâzığ, Kütahya, Çankırı, Şırnak, Adıyaman, Erzincan, Muş, Ağrı, Bingöl, Kırşehir, Sivas ve Uşak’tan geliyor. Seçim sonrası başlayan bu katılım süreci, yerel yönetimlerde siyasi dengeyi önemli ölçüde etkilerken, özellikle CHP’den gelen isimlerin büyükşehir belediye başkanları arasında bulunması birçok tartışmaya neden oldu.

SİYASİ DEĞİŞİMLERİN YANETKİLERİ

AK Parti kurmayları, “halkın hizmet talebine cevap verecek güçlü kadrolar oluşturuyoruz” açıklamasında bulunurken, muhalefet partileri ise bu geçişlere sert tepkiler gösterdi. Bu durum, önümüzdeki dönemlerde siyasi rekabeti daha da artırabilecek bir tablo ortaya koyuyor.