31 Mart Sonrası Harita Değişti! Hangi Belediye Başkanları AK Parti’ye Geçti?

AK PARTİ’NİN SEÇİM SONRASI SİYASİ TRANSFERLERİ

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde %35,48 oy oranı ile tarihinin en düşük seviyesine inerek ikinci parti konumuna düşen AK Parti, bu süreçte dikkat çeken siyasi transferler yaptı. Seçim sonrasında CHP, DEM, İYİ Parti, Yeniden Refah, Saadet Partisi, DEVA ve bağımsız birçok belediye başkanı, birer birer AK Parti’ye katıldı. Toplamda 56 belediye başkanı seçimlerden sonra AK Parti’ye geçmiş oldu ve bu durum yerel siyasi dengeleri değiştirdi.

YEREL SEÇİMLER SONRASI SİYASİ TABLODAKİ DEĞİŞİMLER

Yerel seçimlerin ardından, birçok il, ilçe ve belde yönetimi tercihini AK Parti’den yana kullanırken, otuzdan fazla belediye başkanı partisinden istifa ederek AK Parti ile devam etme kararı aldı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden itibaren 24’ü Yeniden Refah, 14’ü bağımsız olmak üzere, yedisi CHP, yedisi İYİ Parti, biri Saadet Partisi, biri DEM Parti, biri DEVA Partisi ve bir bağımsız olmak üzere toplamda 56 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı.

HANGİ BELEDİYELER KATILDI?

AK Parti’ye yapılan geçişler sadece belirli bölgelerle sınırlı kalmadı. Şimdiye kadar, Konya, Aydın, Ordu, Samsun, Gaziantep, Şanlıurfa, Trabzon, Manisa, Yalova, Çanakkale, Isparta, Aksaray, Kastamonu, Batman, Elazığ, Kütahya, Çankırı, Şırnak, Adıyaman, Erzincan, Muş, Ağrı, Bingöl, Kırşehir, Sivas ve Uşak’tan birçok belediye başkanı AK Parti’ye geçti. Bu katılım süreci, yerel yönetimlerdeki siyasi dengeleri önemli ölçüde etkilerken, özellikle CHP’den gelen büyükşehir belediye başkanlarının bulunması büyük tartışmalara yol açtı. AK Parti yetkilileri, “halkın hizmet talebine cevap verecek güçlü kadrolar oluşturuyoruz” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Öte yandan muhalefet partileri bu geçişlere sert tepkiler gösterdi.