31 Mart Sonrası Harita Değişti! Hangi Belediye Başkanları AK Parti’ye Geçti?

AK PARTİ’DE SİYASİ TRANSFERLER

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde %35,48 oy alarak tarihinde ilk kez yerel seçimde ikinci parti konumuna düşen AK Parti, gerçekleştirdiği ‘siyasi transferlerle’ dikkatleri üzerine çekiyor. Seçimlerin ardından, aralarında CHP’li, DEM’li, İYİ Partili, Yeniden Refahlı, Saadet Partili, DEVA ve bağımsız birçok belediye başkanı sırayla AK Parti’ye geçti. Toplamda 56 belediye başkanı seçim sonrası AK Parti’ye dahil oldu ve bu durum yerelde siyasi dengeleri değiştirdi.

SİYASİ DENGELERDE DEĞİŞİM

Yerel seçimlerin ardından siyasi tablo gözle görülür bir değişim yaşadı. 31 Mart 2024 sonrası birçok il, ilçe ve belde yönetimi, tercihlerini AK Parti’den yana kullandı. Onlarca belediye başkanı da partilerinden istifa ederek AK Parti ile devam etme kararı aldı. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden itibaren 24’ü Yeniden Refah, 14’ü bağımsız, yedisi CHP, yedisi İYİ Parti, biri Saadet Partisi, biri DEM Parti, biri DEVA Partisi ve biri de bağımsız olmak üzere toplam 56 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı.

BELEDİYELERDEN GEÇİŞLER

AK Parti’ye geçen belediye başkanları yalnızca belirli bölgelerle sınırlı kalmadı. Şu ana kadar Konya, Aydın, Ordu, Samsun, Gaziantep, Şanlıurfa, Trabzon, Manisa, Yalova, Çanakkale, Isparta, Aksaray, Kastamonu, Batman, Elâzığ, Kütahya, Çankırı, Şırnak, Adıyaman, Erzincan, Muş, Ağrı, Bingöl, Kırşehir, Sivas ve Uşak’tan birçok belediye başkanı da AK Parti’ye katıldı. Seçim sonrası başlayan bu katılım süreci, yerel yönetimlerdeki siyasi dengeleri önemli ölçüde etkilerken, özellikle CHP’den gelen isimler arasında büyükşehir belediye başkanlarının yer alması, çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi. AK Parti kurmayları, “halkın hizmet talebine cevap verecek güçlü kadrolar oluşturuyoruz” şeklinde bir değerlendirme yaparken, muhalefet partileri bu geçişlere sert tepkiler gösterdi.