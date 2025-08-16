31 Mart Sonrası Siyasi Değişiklikler Oldu. Hangi Belediyeler AK Parti’ye Geçti?

SEÇİMLER SONRASI SİYASİ DEĞİŞİM

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde %35,48 oy alarak tarihindeki ilk yerel seçimde ikinci parti konumuna düşen AK Parti, bu dönemde gerçekleştirdiği ‘siyasi transferlerle’ önemli bir dikkat çekti. Seçimlerin hemen ardından, aralarında CHP, DEVA, İYİ Parti, Yeniden Refah, Saadet Partisi üyeleri ile bağımsız belediye başkanlarının bulunduğu toplam 56 belediye başkanı, AK Parti’ye katılmayı tercih etti. Bu durum, yereldeki siyasi dengeleri ciddi şekilde değiştirdi.

BELEDİYE BAŞKANLARININ AK PARTİ’YE KATILIMI

Seçimler sonrası siyasi tabloda meydana gelen değişim gözlemlenirken, birçok il, ilçe ve belde yönetimi tercihini AK Parti’den yana oluşturdu. Sadece beşer tane CHP ve İYİ Partili başkanın yanı sıra, 24 Yeniden Refah, 14 bağımsız, biri Saadet Partisi, biri DEM Parti ve biri DEVA Partisi üyesi olmak üzere toplam 56 belediye başkanı, AK Parti bünyesine katıldı. Ayrıca, AK Parti geçtiğimiz gün 24. yaş gününü kutlarken, bu kutlama çerçevesinde altı CHP’li, iki İYİ Partili ve bir bağımsız belediye başkanı partilerine katıldı. Geçtiğimiz yıl da, 23. yaş gününde 13 belediye başkanı AK Parti’ye katılmıştı.

GEÇİŞLERİN ETKİ ALANLARI

AK Parti’nin geçişleri sadece belli bölgelerle sınırlı kalmadı. Konya, Aydın, Ordu, Samsun, Gaziantep, Şanlıurfa, Trabzon, Manisa, Yalova, Çanakkale, Isparta, Aksaray, Kastamonu, Batman, Elazığ, Kütahya, Çankırı, Şırnak, Adıyaman, Erzincan, Muş, Ağrı, Bingöl, Kırşehir, Sivas ve Uşak gibi birçok ilden belediye başkanları partilerine katıldı. Bu katılım süreci yerel yönetimlerdeki siyasi dengeleri önemli ölçüde etkilerken, özellikle CHP’den gelen büyükşehir belediye başkanlarının varlığı, birçok tartışmayı da birlikte getirdi. AK Parti kurmayları, “halkın hizmet talebine cevap verecek güçlü kadrolar oluşturuyoruz” değerlendirmesini yaparken, muhalefet partileri ise bu geçişlere sert tepkiler gösterdi.