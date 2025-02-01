34 Yıllık Hobi Emeklilikte Tutku Oldu

EMEKLİ ORMAN MÜHENDİSİ HOBİSİNİ İLERLETİYOR

Osmaniye’de yaşayan 57 yaşındaki emekli orman mühendisi Fatih Güvercin, doğadan topladığı taş ve odun parçalarını evinde oluşturduğu atölyesinde sanatsal objelere dönüştürüyor. Rahime Hatun Mahallesi’nde ikamet eden Güvercin, 4 yıl önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi’nden emekli oldu. 34 yıl önce meyve bıçağı ile başlangıç yaptığı taş ve ahşap oyma sanatını, evinin balkonundaki atölyesinde daha da geliştiriyor. Arkadaşlarıyla çıktığı bir gezide bulduğu bir taş parçasına meyve bıçağıyla insan figürü kazandırarak bu hobiye adım attığını belirten Güvercin, doğada bulduğu çeşitli taş ve odunları atölyesine getirip burada eserler oluşturuyor. Emekliliğinin ardından bu hobiye daha fazla zaman ayırdığının altını çizen Güvercin, yaptığı ürünlerin maddi bir getirisi olmadığını, çevresindeki insanlara hediye edip sosyal medya hesabında paylaştığını ifade ediyor.

HOBİLERİYLE ZAMANINI DEĞERLİ GEÇİRİYOR

Adana Teknik Lisesi Makine Bölümü mezunu olan Fatih Güvercin, bu eserlerin yapımı için gerekli el becerisinin teknik lisede kazandığını anlatıyor. Güvercin, “Doğa Koruma ve Milli Parklar’da uzun bir süre çalıştıktan sonra emekli oldum. Zamanımı hobilerimi yaparak geçiriyorum. Kitap okuyorum ya da ahşaptan ve taştan figürler yaparak vakit geçiriyorum.” diyor. Bugüne kadar yüzlerce taş ve odun parçasından objeler ürettiğini belirten Güvercin, doğada karşılaştığı taşların kendine bir hikaye anlattığını düşünüyor. “Elime aldığım taş parçası, artık kendini ifade ediyor, ‘ben şu figür olacağım’ diyor ya da ahşap için de benzer bir durum söz konusu. Üzerindeki fazlalıklar atıldığında, ortaya güzel bir eser çıkıyor.” şeklinde konuşuyor. Yılan, böcek ve insan figürleri gibi çeşitli eserler ortaya koyduğunu ifade eden Güvercin, bu eserlerin çoğunun da bir hikayeye sahip olduğunu vurguluyor.