39 Yaşındaki Lukas Podolski’ye Yeni Sözleşme

FUTBOLU BIRAKMIŞTI, GERİ DÖNDÜ

Kariyerinde Bayern Münih, Arsenal ve Inter gibi büyük takımlarda mücadele eden, Türkiye’de ise Galatasaray ve Antalyaspor formalarını terleten Lukas Podolski, profesyonel futbol kariyerine geçen yıl veda etti. En son Polonya Ligi ekiplerinden Gornik Zabrze’de forma giyen 39 yaşındaki deneyimli oyuncu, taraftarları önünde futbolu bıraktığını açıklamıştı.

SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Gornik Zabrze kulübünden gelen resmi açıklamaya göre, Podolski, sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatma kararı aldı. Böylelikle tecrübeli futbolcu, Polonya Ekstraklasa’da en az bir sezon daha mücadele edecek. Kulüp, sezonun son maçı öncesinde, Korona Kielce ile oynanan karşılaşmadan önce bu durumu duyurarak tribünlerden büyük bir alkış aldı. 1-1 sona eren maçtan önceki açıklama ile Podolski’nin kariyerine devam edeceği resmen duyurulmuş oldu.

Zabrze’de büyüyen ve futbol hayatına Almanya’da devam eden Podolski, profesyonel kariyerinin son döneminde kulübüne dönmenin önemini vurguladı. “Gornik ve bu şehir benim evim. Burada büyüdüm, burası benim toprağım.” diyen Podolski, “Kariyerimi burada noktalamak istiyorum. Bu kararı vermek benim için kolay olmadı. Ama bir noktada durmanız gerekiyor. Henüz o noktada değilim.” şeklinde ifadelerde bulundu.