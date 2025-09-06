“3I/ATLAS Artık Bir Kuyruklu Yıldızdır”

GÖZLEMLERİN EN NET GÖRÜNTÜLERİ

Şili’de bulunan Gemini South Gözlemevi’nde elde edilen en net veriler, uzun süre tartışmalara neden olan 3I/ATLAS’ın gizemini aydınlattı. 221 bin kilometre hızla Güneş’e doğru ilerleyen bu cisim, çekirdeğinin etrafında parlak bir alan ve Güneş’in aksi istikametinde uzanan bir kuyruğa sahip.

KUYRUKLU YILDIZ OLDUĞU AÇIKLANDI

Dünya’dan yaklaşık 380 milyon kilometre uzaktayken çekilen renkli görüntüler, cismin yoğun bir buz çekirdeği içerdiğini ortaya koydu. Ayrıca Güneş ışığı ile beraber ortaya çıkan uzun kuyruk da belirlendi. Lancashire Üniversitesi’nden Dr. Mark Norris, “Bu yeni görüntüler çok açık bir şekilde 3I/ATLAS’ın bir kuyruklu yıldız olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

ÖZGÜN KİMYASAL YAPISI

Imperial College London’dan Dr. Matthew Genge, 3I/ATLAS’ın atmosferinin, Dünya’daki kuyruklu yıldızlarla kıyaslandığında daha fazla karbondioksit ve daha az su içerdiğini ifade etti. Bu durum, cismin kendi yıldızından çok daha uzakta bir bölgede meydana geldiğine işaret ediyor. Araştırmacılar, bu bulgunun uzak yıldız sistemlerinde gezegen oluşum süreçlerine dair önemli bilgiler sunduğunu belirtiyor.

UZAYLI GEMİ İDDİALARI ÇÜRÜDÜ

Harvard Üniversitesi’nden Prof. Avi Loeb, daha önce 3I/ATLAS’ın yapay bir uzay gemisi olabileceğine dair teoriler öne sürmüştü. Ancak gözlemlenen kuyruk, cismin doğal bir gök cismi olduğunu net bir biçimde ortaya koydu. Dr. Genge, “Küçük yeşil adamların bu işte parmağı yok” diyerek bu spekülasyonlara kesin bir yanıt verdi.

İZLEME FIRSATLARI KISITLI

Bilim insanları, gözlem için kısıtlı bir süre olduğunu belirtiyor ve bu nedenle 3I/ATLAS hakkında olabildiğince fazla veri toplamaya gayret ettiklerini vurguluyor. Eureka Scientific’ten Bryce Bolin, “Her bir yıldızlararası kuyruklu yıldız, başka bir yıldız sisteminden gelen bir haberci. Onları inceleyerek evrenin çeşitliliğini anlamaya başlıyoruz” şeklinde bilgi verdi.