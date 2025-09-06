3I/ATLAS’ın Gizemi Açığa Çıktı

3I/ATLAS’IN GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ

Şili’deki Gemini South Gözlemevi’nde yapılan gözlemler, aylardır üzerinde tartışılan 3I/ATLAS’ın gerçek kimliğini açığa çıkardı. Güneş’e doğru saatte 221 bin kilometre hızla ilerleyen bu cisim, çekirdeğinin etrafında parlayan bir bölgeye ve Güneş’in ters yönünde uzanan uzun bir kuyruğa sahip.

KUYRUKLU YILDIZ OLDUĞU TESCİL EDİLDİ

Dünya’ya yaklaşık 380 milyon kilometre uzaklıktan alınan renkli görüntüler, bu cismin yoğun bir buz çekirdeği barındırdığını ortaya koydu. Ayrıca, Güneş ışığıyla beliren uzun kuyruğun varlığı da gözlemlendi. Lancashire Üniversitesi’nden Dr. Mark Norris, “Bu yeni görüntüler çok açık bir şekilde 3I/ATLAS’ın bir kuyruklu yıldız olduğunu ortaya koyuyor” diyor.

FARKLI BİR KİMYASAL YAPI ÖNE ÇIKIYOR

Imperial College London’dan Dr. Matthew Genge, 3I/ATLAS’ın atmosferinde, Dünya’daki kuyruklu yıldızlara göre daha fazla karbondioksit ve daha az su bulunduğunu açıkladı. Bu durum, cismin, kendi yıldızından çok daha uzak bir bölgede oluştuğuna işaret ediyor. Araştırmacılar, bu bilginin uzak yıldız sistemlerindeki gezegen oluşum süreçlerine dair değerli ipuçları sağladığını düşünüyor.

UZAYLI TEORİLERİ ÇÜRÜDÜ

Harvard Üniversitesi’nden Prof. Avi Loeb daha önce, 3I/ATLAS’ın yapay bir varlık ya da nükleer enerjiyle çalışan bir uzay gemisi olabileceğini savunmuştu. Ancak gözlemlenen kuyruk, cismin doğal bir gök cismi olduğunu kanıtladı. Dr. Genge, “Küçük yeşil adamların bu işte parmağı yok” diyerek, söz konusu spekülasyonlara son noktayı koydu.

KISA SÜRELİ GÖZLEME FIRSATI

Bilim insanları, 3I/ATLAS hakkında sınırlı bir gözlem süresi olduğuna dikkat çekiyor ve bu nedenle mümkün olduğunca fazla veri toplamayı hedefliyor. Eureka Scientific’ten Bryce Bolin, “Her bir yıldızlararası kuyruklu yıldız, başka bir yıldız sisteminden gelen bir haberci. Onları inceleyerek evrenin çeşitliliğini anlamaya başlıyoruz” diyor.