3I/ATLAS’ın Gizemi Artık Çözüldü

GÖZLEMLERİN KUYRUKLU YILDIZI ORTAYA ÇIKARMASI

Şili’deki Gemini South Gözlemevi’nde elde edilen en net görüntüler, son aylarda tartışılan 3I/ATLAS’ın gizemini çözmekte ilerleme sağladı. Güneş’e doğru saatte yaklaşık 221 bin kilometre hıza ulaşan bu cisim, çekirdeğinin etrafında parlak bir alan ve Güneş’in ters yönünde uzanan uzun bir kuyruğa sahip.

ÇEKİRDEK YAPISI BELİRLENİYOR

Dünya’ya yaklaşık 380 milyon kilometre mesafede çekilen renkli görüntüler, cismin yoğun bir buz çekirdeğine sahip olduğunu açıkça gösteriyor. Aynı zamanda Güneş ışığıyla birlikte belirginleşen uzun kuyruk da tespit edildi. Lancashire Üniversitesi’nden Dr. Mark Norris, “Bu yeni görüntüler, 3I/ATLAS’ın bir kuyruklu yıldız olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor” açıklamasında bulundu.

KİMYASAL FARKLILIKLAR VE ORIGIN

Imperial College London’dan Dr. Matthew Genge, 3I/ATLAS’ın atmosferinde Dünya’daki kuyruklu yıldızlardan daha fazla karbondioksit ve daha az su bulunduğunu belirtti. Bu durum, cismin mevcut yıldızından çok daha uzakta şekillendiğine işaret ediyor. Araştırmacılar, bu bulguların uzak yıldız sistemlerindeki gezegen oluşum süreçleri hakkında önemli bilgilere ışık tutabileceğini ifade ediyor.

YAPAY TEORİLERGE GELEN SON NOKTA

Harvard Üniversitesi’nden Prof. Avi Loeb, daha önce 3I/ATLAS’ın yapay bir uzay gemisi olabileceğini savunmuştu. Ancak yapılan gözlemler, cismin doğal bir gök cismi olduğu sonucunu açık bir şekilde ortaya koydu. Dr. Genge, “Küçük yeşil adamların bu işte parmağı yok” diyerek spekülasyonlara son verdi.

KISITLI GÖZLEM FIRSATI

Bilim insanları, 3I/ATLAS ile ilgili veri toplama süresinin kısa olduğunu vurguluyor. Eureka Scientific’ten Bryce Bolin, “Her bir yıldızlararası kuyruklu yıldız, başka bir yıldız sisteminden gelen bir mesajdır. Onları inceleyerek evrenin çeşitliliğini anlamak için önemli adımlar atıyoruz” şeklinde konuştu.