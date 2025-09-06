3I/ATLAS’ın Gizemi Çözüldü. KUYRUKLU YILDIZ

GÖZLEMLERİN YENİ BULGULARI

Şili’de Gemini South Gözlemevi’nde elde edilen yeni görüntüler, uzun zamandır tartışılan 3I/ATLAS’ın gizemini çözmeye yardımcı oldu. Güneş’e doğru saatte 221 bin kilometre hızla ilerleyen bu cisim, çevresinde parlak bir bölge ve Güneş’in ters yönünde uzanan bir kuyruk barındırıyor.

KUYRUKLU YILDIZ TANISI KESİNLEŞTİ

Dünya’dan yaklaşık 380 milyon kilometre uzakta alınan renkli görüntüler, cismin yoğun bir buz çekirdeği içerdiğini ortaya koyuyor. Aynı zamanda Güneş’in ışığıyla birlikte meydana gelen uzun kuyruk da tespit edildi. Lancashire Üniversitesi’nden Dr. Mark Norris, “Bu yeni görüntüler çok açık bir şekilde 3I/ATLAS’ın bir kuyruklu yıldız olduğunu ortaya koyuyor” diye belirtti.

ATMOSFERDEKİ FARKLILIKLAR

Imperial College London’dan Dr. Matthew Genge, 3I/ATLAS’ın atmosferinin, Dünya’daki kuyruklu yıldızlardan daha fazla karbondioksit ve daha az su içerdiğini ifade ediyor. Bu durum, cismin kendi yıldızından çok daha uzak bir bölgede meydana geldiğine işaret ediyor. Araştırmacılar, bu bulgunun uzak yıldız sistemlerindeki gezegen oluşum süreçleri hakkında önemli bilgiler sunduğunu vurguluyor.

TEORİLERİN ÇÜRÜMESİ

Harvard Üniversitesi’nden Prof. Avi Loeb, daha önce 3I/ATLAS’ın yapay ve nükleer güçle çalışan bir uzay gemisi olabileceği iddiasını öne sürmüştü. Ancak gözlemlenen kuyruğun varlığı, cismin doğal bir gök cismi olduğunu net bir şekilde gösterdi. Dr. Genge, “Küçük yeşil adamların bu işte parmağı yok” diyerek bu spekülasyonları sona erdirdi.

KISITLI GÖZLEMEK FIRSATI

Bilim insanları, yalnızca kısa bir gözlem pencerenin mevcut olduğuna dikkat çekiyor ve bu nedenle 3I/ATLAS hakkında olabildiğince fazla veri toplama çabası içinde olduklarını ifade ediyor. Eureka Scientific’ten Bryce Bolin, “Her bir yıldızlararası kuyruklu yıldız, başka bir yıldız sisteminden gelen bir haberci. Onları inceleyerek evrenin çeşitliliğini anlamaya başlıyoruz” dedi.