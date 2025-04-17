4 Bin 200 Şişe Şalgam İmha Edildi

BELEDİYEDEN ŞALGAM İMHA İŞLEMİ

Çorum Belediyesi, yaptığı yazılı açıklama ile bir iş yeri sahibinin, elindeki son kullanma tarihi geçmiş şalgamları imha etmek için başvuruda bulunduğunu bildirdi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, depoda buldukları 4 bin 200 şişe şalgamı teslim alarak uygun bölgede imha işlemini gerçekleştirdi.

İNSAN SAĞLIĞI İÇİN SIK DENETİM

Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşımı için yoğun bir çaba içinde olduklarını aktardı. Denetimlerin ardından esnafın daha duyarlı hale geldiğini belirten Göyhan, “İş yerlerine ve marketlere yaptığımız denetimler ve ağır yaptırım cezaları esnafımızı ve iş yeri sorumlularımızı daha dikkatli davranmaya sevk etti” dedi. Göyhan, Alo 153 Zabıta hattına yapılan bir ihbar sonucunda, tarihi geçmiş ürünlerin tespit edildiğini ve imha işleminin başarıyla tamamlandığını dile getirdi. Ayrıca, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.