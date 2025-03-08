4 Ülkeden Gazze İçin Ortak Destek

4 ÜLKENİN BAKANLARINDAN DESTEK AÇIKLAMASI

Dört ülkenin dışişleri bakanları, bugün yaptıkları açıklamada, toplam maliyeti 53 milyar dolar olan ve Gazze’deki Filistinlilerin yerinden edilmesini engellemeyi amaçlayan, Arap ülkeleri tarafından desteklenen bir yeniden inşa planını desteklediklerini duyurdu.

GERÇEKÇİ BİR YOL HARİTASI

Bakanlar ortak bir açıklamada, “Bu plan, Gazze’nin yeniden inşası için gerçekçi bir yol haritası sunuyor ve uygulandığı takdirde Gazze’de yaşayan Filistinlilerin içinde bulunduğu feci yaşam koşullarının hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde iyileştirilmesini vaat ediyor” dedi.

TRUMP REDDETMİŞTİ

Mısır tarafından hazırlanan ve Salı günü Arap liderler tarafından kabul edilen bu plan, hem İsrail hem de ABD Başkanı Donald Trump tarafından reddedildi. Trump, Gazze Şeridi’ni aşağılayıcı bir şekilde “Orta Doğu Rivierası”na dönüştürme hayalini ifade etmişti. Mısır’ın önerisi, İsrail ile Hamas arasındaki Gazze savaşının sona ermesinin ardından, bağımsız ve profesyonel Filistinli teknokratlardan oluşan bir yönetim komitesinin kurulmasını öngörüyor. Bu komite, Filistin Yönetimi’nin kontrolünde insani yardımların denetimi ve Gazze Şeridi’nin idaresi ile geçici olarak ilgilenecek.

HAMAŞ’A YÖNETİM HAKKI YOK

Açıklamada, Hamas’ın “artık Gazze’yi yönetmemesi ve İsrail için bir tehdit oluşturmaması gerektiği” ifade edildi. Dört ülke, “Filistin Yönetimi’nin merkezi rolünü ve reform gündemini uygulamasını desteklediği” bilgisini paylaştı.

TÜRKİYE’DEN TAM DESTEK

Dışişleri Bakanlığı, Mısır’ın Kahire şehrinde düzenlenen “Filistin” konulu Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi’nde, Gazze’nin yeniden imarına yönelik planın kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. “Gazze’nin yeniden imarına yönelik bir plan kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz.” görüşünü paylaşan Türkiye, kalıcı ateşkesin sağlanması, Gazze’nin yeniden inşasının başlaması ve Filistinlilerin kendi topraklarında huzur içinde yaşamasını hedefleyen girişimleri desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı.