42 Milyar Dolar Satın Alma Planı

İLERİYOR OLAN SATIN ALMA PLANI

Toyota Motor Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda’nın Toyota Industries’i satın almaya yönelik 42 milyar dolarlık planı hızla ilerliyor. İlgili taraflar mali danışmanlarını seçerken, Kasım ayında bir ihale teklifi için çalışmalara başladıkları ifade ediliyor. Toyoda’nın satın alma için kurduğu özel amaçlı araç olan Nomura Holdings, danışmanlık desteği sağlıyor. Ayrıca, Toyota Industries’in SMBC Nikko Securities şirketini danışman olarak atadığı belirtildi. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Toyoda’nın özel amaçlı şirketinin, hissedarlara yapılacak sunumların ardından Kasım ayında Toyota Industries’in bütün hisseleri için bir ihale teklifi gerçekleştireceğini aktarıyor. Akio Toyoda’nın, Toyota Motor gibi kendi kişisel yatırımını da bu satın almaya koyması bekleniyor. Bu gelişmeler, Japonya’nın en büyük ve dünyada da önemli yer tutacak bir satın alma işleminin hızla ilerlediğini gösteriyor.

GÜCÜNÜ ARTIRACAK PLANI

Toyoda’nın, tekstil tezgahları, forkliftler ve Toyota otomobilleri için parça tedarik eden firmayı özelleştirme planı Japonya’da büyük spekülasyonlara yol açtı. Bazı yatırımcılar, bu hamlenin Toyoda’nın Toyota imparatorluğu üzerindeki gücünü pekiştirip pekiştirmeyeceğinden emin olamazken, diğerleri bu durumu çapraz hissedarlıkları çözerek kurumsal yönetimi güçlendirmeye yönelik olumlu bir adım olarak değerlendiriyor. Toyota Industries, Toyota Motor, Nomura, SMBC Nikko Securities ve Mitsubishi UFJ Morgan Stanley temsilcilerinin yorum yapmayı reddettiği bildirildi.

OTOMOBİL HİSSELERİNİN ARTIŞI

Toyota Industries’in değeri yaklaşık 5,5 trilyon Yen (38,4 milyar $) seviyesine ulaştı ve satın alma haberinin 25 Nisan’da kamuoyuna duyurulmasından bu yana %27’lik bir artış gösterdi. Akio Toyoda, Toyota Motor’un başkanı olmasına rağmen otomobil üreticisindeki doğrudan hissesi %1’in altında kalırken, Toyota Industries’in otomobil üreticisinde %9,1’lik bir hissesi bulunduğu açıklandı. Geçtiğimiz ay, Toyota Motor’un Toyota Industries’e kısmi bir yatırım da dahil olmak üzere çeşitli olasılıkları değerlendirdiği, ancak bununla ilgili kesin bir karara varmadığı belirtildi. Toyota Industries de grup yapısının kurumsal değerini yükseltmek için sermaye politikaları gibi tüm olasılıkları gözden geçirdiğini açıkladı. Toyota grup şirketleri arasında, Toyota Motor’un Toyota Industries hisselerinin %24,2’sine sahip olduğu ve Toyoda’nın başkanlığını yaptığı özel bir gayrimenkul geliştiricisi olan Toyota Fudosan Co’nun tedarikçinin %5,32’sine sahip olduğu karmaşık bir çapraz hissedarlık yapısı bulunduğu kaydedildi. Japonya, kurumsal yönetimi geliştirmek, şeffaflığı arttırmak ve hissedar getirilerini yükseltmek amacıyla şirketler arasındaki bu tür düzenlemeleri çözmek için çabalarını hızlandırıyor.

YENİDEN GÜVENİ SAĞLAMAK AMACIYLA

Toyoda’nın satın alma planı, Toyota Industries’in de dahil olduğu bir dizi yan kuruluşta ortaya çıkan düzenleme skandallarının ardından Toyota’nın yönetimine olan güveni yeniden inşa etmeye çalıştığı bir döneme denk geliyor.