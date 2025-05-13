5 Bölgeye Yağış Ve Rüzgar Geliyor

METEOROLOJİDEN ÖNEMLİ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Mayıs Salı günü için 5 bölgeyi kapsayan kritik bir hava durumu uyarısı yayımladı. Türkiye’nin güney ve doğu kesimlerinde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece düşerken, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Marmara bölgelerinde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacak. Yetkililer, ani su baskınları ve diğer olumsuzluklara karşı halkı uyardı.

KUVVETLİ YAĞIŞ RİSKİ

Meteoroloji’ye göre, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Gaziantep’in batısı ve Kilis çevresinde sabah saatlerinden itibaren yerel olarak güçlü yağış bekleniyor. Özellikle Adana, Hatay, Artvin, Trabzon, Erzurum, Malatya, Diyarbakır ve Mardin gibi illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtiliyor. Yetkililer, ani su baskınları, sel ve ulaşımda aksama gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

ŞİDDETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 40-60 km/saat hızında eseceği bildiriliyor. Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, diğer bölgelerde ise güney ve güneybatı yönlerden esecek kuvvetli rüzgar, ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara yol açabilir. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayanlara dikkatli olmalarını vurguladı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı bulutlu, İstanbul (18°C), Edirne (21°C) ve Kırklareli (17°C) gibi illerde gece ve sabah saatlerinde pus ve sis görülecek. Rüzgar kuzeydoğudan kuvvetli esecek.

Ege: İzmir (27°C) ve Muğla (24°C) gibi illerde parçalı bulutlu hava etkili olacak. İç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

Akdeniz: Adana (24°C) ve Hatay (23°C) gibi illerde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.

İç Anadolu: Ankara (21°C) ve Konya (21°C) gibi illerde yerel sağanak yağışlar görülmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz: Trabzon (14°C) ve Artvin (13°C) gibi illerde kuvvetli yağış öngörülüyor.

Doğu Anadolu: Erzurum (15°C) ve Malatya (22°C) gibi illerde sağanak yağış yerel olarak güçlü olacak.

Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır (21°C) ve Gaziantep (24°C) gibi illerde kuvvetli yağışın etkili olması öngörülüyor.