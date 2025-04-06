50 Eyalet Trump Ve Elon Musk’a Karşı Direnİyor

ABD’DE TRUMP VE MUSK KARŞITI PROTESTOLAR 50 EYALETE YAYILIYOR

ABD genelinde “Ellerini Çek!” (Hands Off!) sloganıyla düzenlenen protestolar, Başkan Donald Trump ve iş insanı Elon Musk’a yönelik artan tepkilerin merkezinde yer alıyor. Organizatörlerin verdiği bilgiye göre, 50 eyalette 1.200’ün üzerinde noktada gerçekleşecek eylemlere yarım milyondan fazla kişinin katılımı bekleniyor.

PROJECT 2025 PLANINA KARŞI KİTLELER HAREKETE GEÇİYOR

Eylemlerin ana hedefi, Trump’ın başkanlığa dönüşünün ardından hayata geçirdiği “Project 2025” adlı muhafazakâr politikalar paketi. Protestocular, bu planın Medicare, Medicaid ve Sosyal Güvenlik gibi temel sosyal programları tehdit ettiğini savunuyor. Göstericiler ayrıca, Musk’ın kripto para birimi DOGE üzerinden yaptığı müdahalelerin ve işten çıkarmaların sosyal güvenlik ağını zayıflattığı iddialarını dile getiriyor.

BEYAZ SARAY: “TRUMP SOSYAL HAKLARI KORUYACAK”

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Liz Huston, protestolara ilişkin ilk resmi açıklamayı yaptı. Huston, “Başkan Trump, hak sahibi tüm Amerikalılar için Sosyal Güvenlik, Medicare ve Medicaid’i her zaman koruyacaktır” ifadelerini kullandı. Demokratları hedef alan sözcü, sosyal hizmet kesintilerinin asıl sorumlusunun “yasadışı göçmenlere kaynak aktarmakla” suçladıkları muhalefet partisi olduğunu öne sürdü.

PROTESTO ORGANİZATÖRLERİNDEN ÇAĞRI GENİŞLİYOR

Eylem koordinatörleri, Trump ve Musk’ın milyarder çevrelerinin ülkenin sosyal dokusunu hedef aldığını belirterek, tüm vatandaşları sokağa çıkmaya davet ediyor. Önümüzdeki haftalarda kongre binası önünde dev bir miting planlanırken, sosyal medyada #HandsOff etiketiyle örgütlenen hareketin giderek büyüdüğü gözlemleniyor.