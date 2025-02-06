50 İlde TOKİ Arsa Satışı Başladı

AÇIK ARTIRMAYLA SATILACAK ARSALAR

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Türkiye’nin 50 ilinde toplam 834 arsayı açık artırma yöntemi ile satışa sunuyor. Bu arsaların muhammen bedelleri 55 bin liradan başlayarak yatırımcılara çekici fırsatlar sunuyor.

ÖDEME KOŞULLARI VE TEMİNAT DETAYLARI

Açık artırma için belirlenen ödeme koşulları ve faiz oranları gibi detaylar henüz açıklanmamış olmakla birlikte, arsaların muhammen bedellerine göre farklı teminat tutarları da belirlenmiş durumda. Bu bilgiler katılımcılara büyük kolaylık sağlıyor.

İSTANBUL’DA YER ALAN ÖNEMLİ ARSALAR

İstanbul’da da önemli arsalar satışa sunulmakta. Özellikle Başakşehir ilçesinde konut, ticaret, eğitim ve sağlık alanları için birçok arsa mevcut. Ancak bazı arsaların üzerinde irtifak, şüyu, yola terk ve beyanlar gibi durumlar bulunuyor. Bu nedenle, ihaleye katılmadan önce arsa niteliklerinin titizlikle incelenmesi gerekiyor.

İHALE İLANLARINI İNCELEME İMKANI

İhale evrakları detaylı bir şekilde incelenmeli ve arsa üzerindeki tüm kısıtlamalar araştırılmalıdır. TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden (https://www.toki.gov.tr/) ihale ilanlarına ulaşabilir ve başvuru süreci hakkında daha fazla bilgiye erişebilirsiniz.