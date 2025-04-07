500 Milyon Lira Vurgun Yapıldı

ŞÜPHELİ ÇETE ORTAYA ÇIKARTILDI

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 6 Ekim 2023 tarihinde bir vatandaşın, İlçe Jandarma Komutanlığı’na dolandırıldığını bildirmesiyle başlatılan soruşturmada, sosyal medya üzerinden kadın görseli ile oluşturulan sahte hesaplar aracılığıyla tehdit ve şantaj ile vatandaşları dolandıran bir çetenin ortaya çıkarıldığı bildirildi. Şikayetçi olan kişi, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadınla görüştükten sonra, farklı bir numaradan arandığını ve görüştüğü kişinin 18 yaşından küçük olduğu konusunda bilgilendirildiğini belirtti. Ardından, kendilerini uzlaştırmacı olarak tanıtan dolandırıcılarla iletişime geçmeye başladığını ifade etti.

PARA TALEPLERİ DEVAM ETTİ

Mağdur, WhatsApp üzerinden sahte uzlaşma belgeleri ve hastane raporları gibi belgeler gönderilerek, dosyanın kapatılması için talep edilen 310 bin 670 TL’yi toplamda 7 ayrı seferde söz konusu sahte uzlaştırmacı avukatlara göndermiş. Daha sonra yaptığı araştırmalar sonucunda dolandırıldığını fark ettiğini ve Jandarma’ya şikayette bulunduğunu aktardı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başlattığı “Nitelikli Dolandırıcılık” soruşturmasında, ilk aşamada 8 şüpheli tespit edildi. Olay, Akyazı Cumhuriyet Savcılığı’nın koordinesinde soruşturulmaya devam etti.

GÖZALTINA ALINANLAR VE İŞLEMLER

Soruşturma sürecinde MASAK ile yapılan yazışmalar sonucunda finansal veri analizi yapıldı. Bu analizlerle birlikte, şüphelilerin geçmiş suç kayıtları, HTS (İletişim kayıtları), konaklama rezervasyonları ve banka hesap hareketleri incelendi. Şüphelilerle bağlantılı toplamda 14 kişi daha tespit edildi. Tespit edilen 22 şüphelinin ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan birden fazla kaydı olduğu ve şüphelilerin son 2 yılda toplamda hesaplarında 500 milyon TL’nin üzerinde işlem gerçekleştirdikleri belirlendi.

OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elde edilen bilgiler doğrultusunda 11 Mart tarihinde 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Mersin’de 8, İzmir’de 2 ve Hatay’da 1 kişi olmak üzere toplamda 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 cep telefonu, 1 flash bellek, 1 bilgisayar, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan kişiler, 13 Mart 2025 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖRGÜT LİDERİNİN DURUMU

Bunların yanı sıra, örgüt içerisinde yönetici konumunda olan ‘Pablo’ lakaplı B.E.’nin, 12 Mart 2025 tarihinde Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandığı ve tutuklandığı öğrenildi. Ayrıca, örgüt lideri olduğu tespit edilen B.İ. isimli şüphelinin, sahte kimlikle yurt dışında bulunduğu belirlenmiş olup, yakalanması için çalışmalar devam ediyor.