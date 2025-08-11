“55 Orman Yangınından 45’i Kontrol Altında”

TÜRKİYE’DE YANGIN MÜCADELESİ

Türkiye, birçok bölgesinde çıkan yangınlarla başa çıkmaya çalışıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkenin sosyal medya platformu NeXT üzerinden yapılan yangınlarla ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Yumaklı, resmi paylaşımında, “Ülkemizde çıkan 55 orman yangınının 45’ini tamamen kontrol altına aldık” sözlerini ifade etti.

DEVAM EDEN YANGIN HUSUSUNDA BİLGİLER

Yangınların devam ettiği bölgeler arasında Çanakkale/Ayvacık, Çanakkale/Ezine, Bolu/Mudurnu, Kahramanmaraş/Göksun, Muğla/Milas, Hatay/Yayladağ ve Manisa/Şehzadeler bulunmaktadır. Bu bölgelerdeki yangınların enerjilerinin düşürüldüğü belirtildi.

GELECEK GÜNLER İÇİN RİSK UYARISI

Bakan Yumaklı, orman yangınları riskinin önümüzdeki günlerde de sürmeyeceğine dikkat çekerek, “Bu yangınlarla ilgili ekiplerimizin müdahalesi devam ediyor. Tüm gücümüzle mücadele ediyoruz. Yangına sebebiyet verecek hareketlerden uzak durmalıyız. Dışarıda ateş yakmayalım, anız yakmayalım, sigara izmariti atmayalım” diyerek uyarılarda bulundu.