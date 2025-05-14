6,0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

DEPREM BİLGİLERİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verdiği bilgilere göre, Akdeniz’de, Muğla’nın Datça ilçesinin 155 kilometre açıklarında saat 01.51’de 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DALGALANMA İLAÇ İŞLEMLERİ

Depremin yerin 20,41 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi. Bu sarsıntı, Antalya, Mersin, Aydın, İzmir, Denizli, Isparta, Burdur ve Manisa gibi pek çok ilde de hissediliyor.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Korkutucu depremle ilgili olarak Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş’tan uyarı geldi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Prof. Dr. Bektaş, Girit Fayı’nın, bu 6 büyüklüğündeki depremle birlikte Uşak Fay Bloku’nu zorlamaya devam ettiğini belirtti. Bu depremin Ege deprem kümesine stres transferi yaptığını ifade eden Bektaş, “Afrika Levhasının Anadolu Levhasının altına itilmesinden kaynaklanan stres Grit Fayı ile M 6 depremini oluşturmuş ve Kuzeydoğuya, Uşak Fay Bloğuna ve üzerindeki EGE DEPREM KÜMESİNE stres transferi yapmıştır” şeklinde açıklamada bulundu.