6 Suç Örgütüne Operasyon: 158 Gözaltı

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI VE OPERASYON DETAYLARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ayrı organize suç örgütüne dair 158 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Adana’da S.B., İstanbul’da H.Y. ve B.B. (yurt dışında tutuklu), Antalya’da A.B., İzmir’de ise S.A. (yurt dışında) ve U.G. (cezaevinde) olan 6 organize suç örgütü üyesine yönelik gerçekleştirilen operasyonları paylaştı. Bu operasyonlar sonucunda yakalanan şüphelilerin arasında lider konumundaki kişilerin de bulunduğunu aktardı.

İŞLENEN SUÇLAR VE ELDE EDİLEN BULGULAR

Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet Savcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı’nın ortak çalışmaları sonucu, Adana, Antalya, İzmir (2) ve İstanbul (2) illerinin merkezlerinde düzenlenen operasyonlardan elde edilenleri ifade etti. Yakalanan organize suç örgütü üyeleri hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, kasten yaralama, silahla tehdit, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, mala zarar verme, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak gibi çok sayıda suçlamayla soruşturma başlatıldığını belirtti. Operasyonlar sonucunda 32 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 6 çalıntı motosiklet, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve pek çok çek ile senet ele geçirildi.

TEBRİKLER VE ADALETE TESLİM

Bakan Yerlikaya, operasyonları yürüten valiler, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve kahraman polisleri tebrik etti. Ayrıca, “Milletimizin duası ve desteğiyle şehir eşkıyalarını tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz” şeklinde önemli bir mesaj verdi.