6 Yaşındaki Evlendirme Davasında Yenilik!

YAŞA DİKKAT ÇEKEN DAVADA YENİ GELİŞME

6 yaşındaki H.K.G. isimli kız çocuğuna yönelik evlendirme skandalıyla ilgili davada önemli bir gelişme yaşandı. Yargıtay, H.K.G.’nin dini nikah adı altında evlendirildiği ve uzun yıllar süren cinsel istismara uğradığı davasındaki mahkumiyet kararlarını usulden bozdu. Bu karar, Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından verildi. Daire, istinaf mahkemesinin sanıklar aleyhinde verdiği bozma kararının ardından dosyayı yerel mahkemeye göndermesini “usul hatası” olarak değerlendirdi.

CESALARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mahkeme, sanık Kadir İstekli’ye önce 30 yıl hapis cezası vermişti ancak istinaf mahkemesi bu cezayı yetersiz bulduğu için kararı bozmuştu. İstekli’ye iki ayrı suçtan 36 yıl hapis cezası verilmişti. H.K.G.’nin babası Yusuf Ziya Gümüşel ise 18 yıl 9 ay ceza almış, annesine ilişkin dosya ise ayrılmıştı. Yargıtay, dosyanın usule uygun şekilde yerel mahkemeye iletilmediği yönünde hüküm vererek mahkumiyet kararlarını bozdu. Bu durumda dava dosyası tekrar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi’ne gönderilecek.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İstanbul’da H.K.G. isimli küçük yaşta bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiaları üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Hazırlanan iddianamede, H.K.G.’nin 14 yaşında hastaneye gittiğinde polislerin durumu bildirmesi sonucu soruşturma başladığı, savcılığın kemik testi istemesi üzerine başka bir kızın kemik testine girmesiyle soruşturmanın kapandığı ifade edildi. Nihayetinde, mağdur H.K.G.’ye yönelik cinsel istismar ve nitelikli cinsel saldırı suçlamasıyla sanık Kadir İstekli’nin tanık olduğu ve diğer sanıkların da iştirak ettiği şekilde cezalandırılması talep edilmişti.

BİLGİSİZLİK VE YETKİLERİNİ AŞMA İDDİALARI

Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarına dair iddialara karşı bir Cumhuriyet savcısı hakkında hukuka aykırı bir karar vermesi gerekçesiyle Hakimler ve Savcılar Kurulu’na inceleme izni vermişti. Ardından, HSK tarafından savcı hakkında inceleme başlatılmış, müfettiş görevlendirilmişti. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine 30 Ocak 2023’te yapmaya karar vermişti. Bu süreçte H.K.G’nin avukatlarının sanıklarla ilgili tutuklama talepleri üzerine, Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında yakalama emri çıkarılmış, sanıklar gözaltına alınarak cezaevine gönderilmişti.

YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Mahkeme heyeti, 23 Ekim 2023’te açıkladığı kararında, Kadir İstekli’ye 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel’e ise 20 yıl hapis cezası vermişti. Anne Fatıma Gümüşel hakkında ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. İstinaf mahkemesi, Kadir İstekli’ye verilen 30 yıl hapis cezasını yetersiz bulmuş ve kararı bozmuştu. Yeniden değerlendirme süreci devam ediyor.