6 Yaşındaki Gelin Davasında Yenilik!

BÜYÜK TARTIŞMALARLA İLGİLİ YENİ GELİŞME

6 yaşında evlendirme skandalına dair davada önemli bir gelişme meydana geldi. Yargıtay, 6 yaşında dini nikah ile evlendirilen ve uzun yıllar cinsel istismara uğrayan H.K.G. davasında verilen mahkumiyet kararlarını usulden bozdu. Karar, Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından verildi. Daire, daha önce sanıklar aleyhinde çıkan bozma kararının ardından dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesini “usul hatası” olarak değerlendirdi.

Sanık Kadir İstekli, önce 30 yıl hapis cezası almış, istinaf mahkemesi bu cezayı yetersiz bularak kararı bozmuştu. İstekli, iki farklı suç nedeniyle toplam 36 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. H.K.G.’nin babası Yusuf Ziya Gümüşel ise 18 yıl 9 ay ceza almış; annenin dosyası ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulmuştu. Yargıtay, dosyanın usule uygun olarak yerel mahkemeye gönderilmediğine hükmederek mahkumiyet kararlarını iptal etti. Bu yüzden dava dosyası, yeniden değerlendirme yapılması için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi’ne iletilecek.

CİNSEL İSTİSMAR İDDİALARIYLA BAŞLATILAN SORUŞTURMA

İstanbul’da H.K.G. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma açılmıştı. Hazırlanan iddianamede, H.K.G.’nin 14 yaşında hastaneye gittiğinde polislerin haber vermesi üzerine soruşturmanın başlatıldığı, savcılık tarafından kemik testi istenildiğinde, başka bir kızın kemik testine girdiği belirtilmiş ve bu durum soruşturmanın kapanmasına neden olmuştu. İddianamede, sanık Kadir İstekli’nin “nitelikli cinsel saldırı” ve “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere, diğer sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel’in de “çocuğun nitelikli cinsel istismarına iştirak” suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise, H.K.G.’nin cinsel istismarıyla ilgili iddiaların değerlendirilmesi için Cumhuriyet savcısı hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) inceleme izni vermişti. Bu gelişmenin ardından HSK tarafından savcı hakkında inceleme başlatılarak müfettiş görevlendirilmişti. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebiyle 30 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirmeye karar vermişti.

MAHKEME KARARLARI VE İSTİNAF SÜRECİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, müşteki H.K.G ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sanıklarla ilgili tutuklama talepleri sonrasında mahkeme, Kadir İstekli (47) ve Yusuf Ziya Gümüşel (59) hakkında yakalama emri çıkardı. Gözaltına alınan sanıklar, haklarındaki tutuklama kararlarının okunmasının ardından cezaevine gönderildi.

Mahkeme heyeti, 23 Ekim 2023’te verdiği kararda tutuklu sanık Kadir İstekli’ye “birden fazla kez çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel’e ise aynı suçtan 20 yıl hapis cezası verdi. Müşteki H.K.G’nin annesi Fatıma Gümüşel hakkında ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına hükmedildi. İstinaf, Kadir İstekli’ye verilen 30 yıl hapis cezasını yetersiz bulmuş ve kararı bozmuştu. Sanık Kadir İstekli, “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 21 yıl, “nitelikli cinsel saldırı” suçundan ise 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yusuf Ziya Gümüşel de “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum olmuştu.