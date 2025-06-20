6 Yaşındaki Gelin Skandalında Gelişme! Dava Yeniden Görülecek

YARGITAY’DAN YENİ GELİŞME

6 yaşında evlendirme skandalı ile bağlantılı davada önemli bir gelişme yaşandı. Yargıtay, dini nikah altında evlendirilen ve yıllar boyu cinsel istismara maruz kalan H.K.G. davasında yerel mahkemede verilen mahkumiyet kararlarını usulden bozdu. Bu karar, Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nden geldi. Daire, istinaf mahkemesinin sanıklar aleyhindeki önceki bozma kararının ardından dosyayı yerel mahkemeye göndermesini “usul hatası” olarak değerlendirdi. İlk olarak sanık Kadir İstekli’ye 30 yıl hapis cezası verilmişti; ancak istinaf mahkemesi bu cezayı yetersiz bularak kararı bozmuştu. İstekli, iki ayrı suçtan 36 yıl hapis cezası almıştı. H.K.G.’nin babası Yusuf Ziya Gümüşel ise 18 yıl 9 ay ceza almış, annenin dosyası ise ayrılmıştı. Yargıtay, dosyanın usule aykırı şekilde yerel mahkemeye iletildiğine hükmederek mahkumiyet kararlarını iptal etti. Bu nedenle dava dosyası, yeniden değerlendirme yapılmak üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi’ne aktarılacak.

SORUŞTURMA SÜRECİ

İstanbul’da H.K.G. isimli kız çocuğuna cinsel istismar iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İddianamede, müşteki H.K.G.’nin 14 yaşında hastaneye gittiğinde polislerin durumu bildirmesi sonucu soruşturmanın açıldığı belirtiliyor. Savcılığın kemik testi talep etmesi sonrası, müşteki yerine başka bir kız çocuğunun kemik testine girdiği ve ondan sonra soruşturmanın kapandığı ifade ediliyor. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanık Kadir İstekli’nin “nitelikli cinsel saldırı” ve “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere, diğer sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel’in ise “çocuğun nitelikli cinsel istismarına iştirak” suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

DAVA GELİŞMELERİ

Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarına ilişkin iddialarla ilgili 2012’de hukuka aykırı bir karar verdiği belirtilen cumhuriyet savcısı hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile inceleme talep etti. Bunun akabinde, savcı hakkında HSK Birinci Dairesi tarafından bir inceleme başlatıldı ve müfettiş görevlendirildi. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Mayıs 2023 olarak belirlenen duruşmanın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebiyle 30 Ocak 2023’te yapılmasına karar verdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve müşteki H.K.G’nin avukatlarının sanıklar hakkında tutuklama talepleri sonrasında Kadir İstekli (47) ile Yusuf Ziya Gümüşel (59) hakkında yakalama kararı çıkardı. Gözaltına alınan sanıklar, tutuklama kararlarının ardından cezaevine gönderildi.

MAHKEME KARARLARI

Mahkeme heyeti, 23 Ekim 2023’te açıkladığı kararında tutuklu sanık Kadir İstekli’ye “birden fazla kez çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel’e ise aynı suçtan 20 yıl hapis cezası verdi. Heyet, müşteki H.K.G.’nin annesi Fatıma Gümüşel hakkında da aynı suçtan 16 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti. İstinaf mahkemesi ise Kadir İstekli’ye verilen 30 yıl hapis cezasını yetersiz bularak kararı bozmuştu. İstinaf heyeti, anne Fatıma Gümüşel’in dosyasını ayırdı. Kadir İstekli, “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 21 yıl, “nitelikli cinsel saldırı” suçundan ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yusuf Ziya Gümüşel hakkında da “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.